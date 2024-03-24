蘇打綠奪回團名後首個巡演　香港紅館首站送觀眾手機袋：不要錄影

樂團蘇打綠睽違8年展開大型巡演，本周選在香港紅館開唱，這也是他們奪回團名後首度巡迴！出道二十周年的蘇打綠，talking橋段頻頻自嘲已經老了，笑翻現場所有「蘇打粉」。



象徵走回音樂的起點，蘇打綠全員白色服裝現身香港紅館（香港體育館）。蘇打綠成員阿福：「全宇宙的朋友你們好，我們是(蘇打綠)，睽違了8年還沒有喊這個名字，今天有第一次看蘇打綠的人嗎？(有)，啊其實也不少，當初你們都還是孩子對吧，哈哈哈哈。」

畢竟這回是他們奪回蘇打綠團名後的第一個世界巡迴，首站選在香港一連開唱三天，同時更是睽違八年的首度大型巡演，正好出道20周年。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

蘇打綠成員馨儀vs.阿龔：「他們（歌迷）都只看到你的背，好我打一下招呼好，唉唷要這樣嗎，你不需要多彎啊，我不需要多彎腰，我們現在年紀筋骨，真的不需要這樣，對隨便一個閃失都是會痛很久。」自嘲年紀笑翻現場所有人，但不可否認的是，蘇打綠的音樂，陪伴不少人走過青春。

同場加映：盤點曾改名組合 蘇打綠變魚丁糸、Super Girls本身叫Icon Girls（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

精選表演曲目，要讓大家好好享受，特別的是，蘇打綠在巡演開賣前，不斷在社群呼籲大家，不要拍照錄影錄音，現場提醒人在做天在看，甚至送觀眾手機袋，希望打粉沉浸準備已久的表演中。

延伸閱讀：

威廉王子「7大悲劇」惹鼻酸！早年母親離世 父、妻又罹癌

【本文獲「TVBS」授權轉載。】