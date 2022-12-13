世界盃｜四強賽現場將播陳奕迅《孤勇者》　蘇打綠這首歌也入選

世界盃FIFA官方宣布，由陳奕迅演唱的《孤勇者》將在卡塔爾界盃的半決賽現場播放，除此之外由蘇打綠演唱的《相信》也將在四強賽現場播放。世界盃13日深夜3點將舉行四強賽，由阿根廷對戰克羅地亞、法國與摩洛哥對決則將在14日深夜3點展開。



騰訊體育記者此前採訪克羅地亞中場莫迪歷（Luka Modrić）時，現場播放三首中文歌，問他如果要選擇一首歌激勵隊友會選擇哪首，莫迪歷則表示雖然他都不知道歌名，但會選擇《孤勇者》來激勵隊友。



據了解，《孤勇者》為陳奕迅（Eason）為電玩遊戲改編的動畫劇集《英雄聯盟：奧術》（內地譯作《雙城之戰》）獻唱的主題曲。

2021年11月8日上線當晚即創下2億次播放量，更風靡內地小學生群體，陳奕迅還曾在微博戲稱「聽說我出了首兒歌？」如今在台灣小學生界同樣火爆，其流行程度令不少家長嘖嘖稱奇。

日前一段內地小學生在課室內高聲合唱《孤勇者》的影片在網上瘋傳，更登上微博熱搜。

「戰嗎？戰啊！以最卑微的夢，致那黑夜中的嗚咽與怒吼，誰說站在光裏的才算英雄。」《孤勇者》旋律簡單易唱，歌詞令人琅琅上口，充滿勇氣與熱血，又有療癒的效果，從而獲取了遍及各個年齡層的擁護者。

陳奕迅《孤勇者》播放量破10億！它如何爆紅成兩岸小學生神曲？

騰訊體育記者此前採訪克羅地亞中場莫迪歷時現場播放了《野狼DISCO》、《孤勇者》和《仙兒》請他選出一首個激勵隊友，莫迪歷表示自己雖不知道歌名，但會選擇第二首歌，並稱三首歌都很好。

莫迪歷的克羅地亞再晉級闖入4強。（Getty Images）

不過，該採訪也被網民批評「不會採訪可以不要採訪」、「中國媒體跟中國男足一樣糟」、「就沒有更好的問題可以問了嗎?」但亦有網民認為，《孤勇者》很符合克羅地亞球隊精神。

除了陳奕迅演唱的《孤勇者》和蘇打綠演唱的《相信》因票數前二高，將在四強賽播放外，FIFA官方宣布，由張杰演唱的《逆戰》將在季軍戰現場播放。另外，周杰倫的《蝸牛》、林俊傑的《心牆》正在角逐世界盃決賽現場播放歌曲。