青春18×2通往有你的旅程影評｜觸景生懷　未有過的愛情竟有種溫馨

普魯斯特在《追憶似水年華》講述記憶會長存於心，有時只需要一陣氣味撲鼻而來，過往畫面便無從設防，只能微笑或落淚，然則《青春18x2 通往有你的旅程》則透過一名近中年的男子在面臨失業、生活全毀之際，透過一張明信片裡的香水「時間的流逝」氣味，青春在眼前迅速重播，本以為是一場無所事事的夏天，卻點綴日後人生的顏彩。



而我們活得越老，越需要青春回憶前來，輕輕撫摸我們的傷口。

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改編自同名遊記，特別喜歡原作文字當中對於旅行風景的描繪，以景譽情，看的是無數雪國美景，想說的卻其實是遺憾，我們的愛情故事可不可以擁有美好的結局，一切雖早是一去不回。前遊戲設計師Jimmy（許光漢 飾演）一路搭乘火車從東京駛向北方，雪景怡人，只是為了回味那個夏天，上大學前遇到的日本女孩Ami（清原果耶 飾演），年紀大他4歲，清純可愛，善解人意，對任何事物都充滿好奇，個性大剌剌，熱愛繪畫，開放式迎接台南的各地美景，因為她什麼都喜歡，像個孩子一樣透明，因為她什麼都樂觀大方，像個成人一樣熟練，Ami像塊海綿吸收這個世界所有美好的形狀，卻又充滿許多秘密，一個人愛上另一個人的時候，就是想知道對方全部的內心在想些什麼的時候。

於是，《青春18x2 通往有你的旅程》看似是一名男子緬懷自己從未開始的愛情，更像是帶領我們這些走過90年代、千禧年流行風華的男男女女，在衰老之前，我們再年輕一次。

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多虧了導演藤井道人擅用色調區隔兩個時間點的愉悅與哀愁，看見《新聞記者》、《家族極道物語》的清冷氛圍，將寂寞情感完全具體化；又看見澄澈的橘黃光彩，台南的陽光是永不流逝的古典溫柔，一起在KTV高歌，一起去海產店飲酒作樂，一起騎乘電單車看城市夜景，一起去平溪放天燈，生活中的小事積累而成以後的故事；也多虧攝影師今村圭佑運用多次空景，遼闊寬廣與窄小狹仄的相互對比，更在隧道一過便抵達雪國的美景所震撼，想必戲院裡所有的觀眾也按下了心中的快門了吧。

至於岩井俊二的《情書》也同樣與這部電影互通聲氣，岩井俊二拍電影向來執迷於青春、死亡與愛情，三者幾乎缺一不可，而當Ami在戲院痛哭失聲，除了為劇情感動之外，是否也預見了自己的未來，等待自己短暫的人生結束後，會有人願意在雪頂山頭奮力呼喊一聲「你好嗎？我很好」當然答案是肯定的。

時隔這麼多年，《SLAM DUNK男兒當入樽》依舊定格在湘北高中打敗山王工業，便沒有後續未來，只是鎌倉高校前的平交道依舊人聲鼎沸；台南仍是觀光客熱愛的美食觀光勝地，多年以來絡繹不絕；五月天依舊高歌〈志明與春嬌〉，我和你最好就到這，只有思念繼續上演；平溪的放天燈習俗也依舊在，我們寫上願望，向夜空告別。唯一真正改變的是我們，我們終究會失去理想的愛情，熱情的生活。

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仔細一想，即便青春時都約定好要追尋夢想，但活到快四十歲，卻發現好像什麼都沒有實現，想打的籃球沒有繼續，想要環遊世界的夢想沒有實現，想要將自己製作的遊戲發揚光大，卻在擴展事業時失敗了，就連以為會萌芽的愛情也終究沒有發生，也許我們不免像是劇中人物一樣迷惘，那現在的我們，到底得到了什麼？

「旅行不需要去設定終點，我會再繼續旅行下去的，對不起，我來晚了。」

就像旅行一樣，旅行往往沒有任何意義，從一個地方移動到另一個陌生的地方，遇見了不同的人，看見了不同的風景，然後在心裡埋下了時光膠囊寫滿思念，總有一天能傳達給另一個人。

所以，Jimmy所製作的遊戲，竟能在日本福島縣的異鄉城市裡，讓一名在網吧的女子如此愉悅解謎。

所以，Jimmy能帶給另一個在松本縣工作的劉大哥一個晚上溫柔的男性對話，在冰冷的夜晚交換家鄉的回憶，因而得知「休息是重要的」。

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所以，Jimmy能帶給另一個18歲的男孩，在長野縣有段幸福的遊玩經驗，他們曾一起打雪仗，一起分享來不及實現的愛情，還有一部好電影。

Ami的人生雖短，沒有環遊世界，沒有完成心目中所有的插畫集冊，但她的母親卻向Jimmy說，「直到最後一刻，Ami都很慶幸是去台灣」。

沒有意義，恰巧就是最好的意義，我們在這個寂寞的世界不斷移動，不斷停留，就像一次短暫的旅行，很快便會離開，但總會留下一些什麼，誠當電影的最後，Jimmy回到荒草漫漫的神戶KTV，昔日朋友早已分離，即便輝煌過卻也要消逝，Jimmy卻發現Ami在18年前的壁畫上依舊紀錄著那個夏天，還有他打籃球的英姿，多幸福啊，有人用畫筆，為他留下了颯爽的青春英姿，想念與眷戀都已經成為永恆，只要我們還能記得那個訴說「夢想」的自己，這就夠了。

青春與夢想，會使我們變成一個更有力量的人。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】