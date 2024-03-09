周處除三害影評｜豆瓣8.2分仍輸畀2部台片　王淨裸戲為何淪敗筆？

「參不透的貪嗔癡，躲不掉的罪與罰。」這兩天院線最火熱的電影，莫過於《周處除三害》。一方面，它在觀眾中受到強烈追捧，豆瓣上33萬人打出8.2的高分，是開年來華語片最高。去年7項金馬獎提名，也證明它的實力不俗。



另一方面，它陷入抄襲風波。導演錢人豪控訴影片與自己的原創劇本有多處相撞，電影出品方對此的回應是提起誹謗控訴，兩邊官司暫時還沒有結果。

我第一時間去看了電影，感覺確實不錯。打鬥戲份拳拳到肉、血肉橫飛，是近年來華語院線片少見的尺度。阮經天和陳以文兩大影帝同台飆戲，十分過癮。

但說到底，它也沒有達到輿論中「封神」的水準。論劇情衝擊感，不如阮經天的成名作《艋舺》；論劇情深度，不如陳以文的另一部人性大戲《陽光普照》。

為電影加了不少感情分的，還是觀眾對於好片的渴望。

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下內文含劇透。



01 反傳統犯罪片「見眾生，尋本我」

這是一部不同於傳統犯罪片的電影，劇情沒有聚焦在江湖混鬥，反而集中在男主追尋自我價值的過程。阮經天飾演的通緝犯陳桂林是電影的主角，本來無法無天的罪犯，在得知自己患上癌症後卻產生了存在主義焦慮，想要做點什麼來青史留名。他說：「我不是怕死，我是怕死了都沒人記得。」

初登場的時候，他剃寸頭穿黑色西裝——那是他僅有的一身外套，讓人一下回到十幾年前的《艋舺》。被警察追逐的時候他的眼裡不是驚恐或殺戮，反而是參與貓鼠遊戲的快感，好像一個故意做錯事來逗引大人懲罰的男孩。

雖然在打鬥中奪得了上風，但他並沒有對警察痛下殺手。這點未泯的良心貫穿了全片，也讓角色沒有陷於極惡，給予觀眾暫時站他的理由。

阮經天在表現這個角色的時候演技非常細膩，不需要過多對白，一個眼神就能展現出內心的得意或落寞。而且他完全能抗住特寫鏡頭，從逃亡的張狂，入教被蠱惑時的流淚大哭到最後死亡前的平靜，幾個表情串起人物一生的動盪。

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跟著陳桂林，我們分別在台中與澎湖見到了傳說中的另外兩害。有一言不合就拿啤酒瓶爆頭、性情暴戾的香港仔，也有看似儒雅實則連兒童都不放過、狡詐偽善的林祿和。加上陳桂林，三人三害，又對應佛教中的「貪嗔癡」。

這其中給人留下印象最深的當屬陳以文飾演的林祿和。在片中他很少流露出兇狠，看起來文質彬彬，一些時候甚至顯得尷尬羞怯，在偽善與「極惡」之間流動。

在與尊者、香港仔這樣更惡毒的壞人纏鬥中，象徵著「癡」的陳桂林，對人性有了更深刻的認知。他見到漂泊伶仃的小美，見到披著偽善面具的尊者，見到寧死也不願傷害他人的小胖子媽媽，也見到愚昧至極的邪教教眾。

等到片尾臨死前最後一次抬起頭時，他一如既往地笑著。但那不是快意的笑，也不是自嘲的笑，而是「見眾生，尋自我」後得悟而平靜的笑。

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02 兩分鐘武戲拍六天、細節到位，血肉橫飛

兩個多小時的電影裡，我最喜歡的是兩場打戲。第一是開頭部分的街頭追逐。兩分鐘的打戲劇組一共拍了6天，導演黃精甫的要求是「很扎實，沒有招數，不像武俠片裡那樣擺動作」，於是就有了讓所有觀眾驚呼的香爐扎眼。

這種血肉橫飛的場面已經好幾年沒在大銀幕中看到，讓人心頭一緊的同時，又忍不住直呼爽快。而且細節也很到位，接受過專業訓練的陳灰和手法野蠻、抓起什麼用什麼的陳桂林打法截然不同。

這裡值得注意的，還有阮經天逃跑時的特寫，表情興奮帶著快感與天真。就像一頭單純的野獸，殺戮的欲望是真的，逃亡的快樂也是純粹的。沒有太多複雜的慾念與想法，看似兇狠，其實又容易隨波逐流。

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另一場打戲不用去說，所有觀眾肯定都能想到，那就是靈修堂屠戮。嚴格意義說這裡算不上打戲，只是單純的屠殺。活人行屍走肉般的態度，讓這場戲有了一絲不同。

面對陳桂林來勢洶洶的揭露，陳以文飾演的尊者不怒也不惱，反而臉上流露出一絲有點尷尬的表情，苦笑著作最後的辯解：一次天災奪去多少人性命，你恨過天嗎，恨過地嗎？讓人不禁感歎，這人肩頭中槍還不忘繼續洗腦。

而這個片段徹底昇華，是歌聲再度響起的時候。教主已經死去，但邪教理念如同癌細胞一般繼續擴散，陰魂不散。教主遺孀帶領群眾繼續高歌著：「平凡的靈魂，緊緊跟隨不需多想。」——唱出許多邪教教主心聲。

到這裡陳桂林才看清想要剷除邪教，必須徹底斬草除根。於是他把子彈一顆一顆射入教徒的腦袋，執行了自己心中的正義審判。兩場戲的結局都是血肉橫飛，也就是目前為人稱道的「大尺度」。但對導演黃精甫來說，這又實在算不上「尺度」。

他的電影一向以極致著稱，代表作無論是《江湖》還是《阿嫂》，都遠比《周處除三害》極端。《周處除三害》已經是他極力壓縮個人表達，與市場平衡後的結果。

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03 不完美的《周處除三害》

「尺度」與高分之外，《周處除三害》並不完美。首先一點，是對女性角色小美的刻畫落於窠臼，像是二十年前港產片裡會有的角色。大幅度的裸露鏡頭，對情節推動沒有幫助，反而令一些觀眾感到不適。

如果細看，會發現不少情節也經不起推敲。比如為何周處被捅刀之後還能破棺而出；又怎麼在幾天內，找到了警察幾年都找不到的通緝犯。部分角色刻畫的單薄和細節的缺失，讓這部電影難以再上一層，影史留名。

但對當下的華語片市場來說，它又確實用自己獨特的風格打出了一片天。無論是以惡制惡的爽文故事，還是拳拳到肉的精彩打鬥，都是幾年內少見。說到底，觀眾還是對高完成度和成熟的商業片充滿渴望。只有當類似《周處除三害》的電影越來越多，我們才能更加理性客觀地看待《周處除三害》。