滯留生影評｜爛番茄97%好評殺入奧斯卡　英文片名原來有這1個含意

不知道這裡有沒有曾經在外國留學，於學校寄宿經驗的讀者呢？有沒有試過因為一些原因，假期時要逗留在宿舍中度過呢？雖然沒有試過這個經驗，但是總覺得逗留在學校裡度過假期，繼續面對同學和老師們，失去了假期的意義。《酒佬日記》（Sideways）、《繼承大丈夫》（The Descendants）導演Alexander Payne最新執導劇情長片，與首次參與電影劇本創作的編劇David Hemingson首次合作，寫下一個被滯留在寄宿學校的學生，與老師在聖誕節期間建立的一段微渺關係。《滯留生》淡然平實的影像，寫實地描寫了三位主角的孤寂，一段旅程解開互相之間的束縛。



《滯留生》（The Holdovers）故事發生在七十年代，位於新英格蘭的一所寄宿學校，聖誕假期將至，多位師生紛紛回家度假，性格脾氣暴躁，對學生十分嚴厲的歷史科老師Paul Hunham，假期期間卻被逼逗留在學校；成績優異的Angus Tully，雖然已經本性聰明，但性格反叛，經常跟Paul對抗，然而，Angus因為某種原因，一直希望能夠到波士頓一趟… 於宿舍廚房工作的Mary Lamb，每天努力工作，看似生活平常得好，卻因兒子於越戰中身亡，難以離開喪子之痛… 他們一起度過這一年的白色聖誕，有笑有淚，彼此改變人生…

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Alexander Payne過往大部份執導的劇情長片作品，除了2013年執導的《百萬獎金夢》（Nebraska）和此片之外，其他作品均是由他個人自編自導，這次由曾經參與多部電視劇集劇本創作，首次參與電影劇本的David Hemingson編寫劇本，寫下這個關於師生之間關係的故事。

影片充滿著一份復古的氛圍，畫面呈現出的菲林質感，讓觀眾置身於七十年代的時期，隨之而慢慢投入三位主角的背景，以及他們在聖誕經歷的瑣事。他們三人各自面對不同的事，家庭的問題，互相產生同病相憐的共通之處，從而彼此在對方身上，了解人生的命題，刻下建立了一段微妙的關係。

片中三個人物的性格不同，一位是性格孤僻的教授，一位是叛逆的學生，另一位是沉寂的廚師，他們三人並不是自願性地被「滯留」在學校裡，三人這十數天的共處，不同的經歷，在人生的道路上，尋找一點的勇氣，繼續走下去，從而把心裡的悲傷與鬱結漸漸地解開，加深彼此的了解。後段的一段旅程，三人從學校走到車輔裡，離開了學校的束縛，劇情的推動。增進人物之間的感情，彌補了各人心裡的傷痕。

《滯留生》的調子淡然寫實，平實的鏡頭，緩慢的節奏，難免會帶來一點的沉悶感覺。然而，Alexander Payne平穩的執導技巧，David Hemingson的工整流暢劇本，直接地表達著「滯留」的主題。電影的英文片名為The Holdover，意思為遺留、保留，香港與台灣的片名同時譯為「滯留生」，這個片名譯得十分好，跟主題十分貼切，片中三位主角都是被滯留在寄宿學校裡，度過這個孤獨的白色聖誕，突顯出三位主角的內心壓抑，刻下還觀眾思考人生的意義。

Alexander Payne與Paul Giamatti繼《酒佬日記》的再次合作，互相之間建立了默契，這次Paul Giamatti於片中演出的教授角色，收放自如，能夠表現著角色裡的孤獨感，層次分明。演出Angus的Dominic Sessa，這是他第一次的演出，表現算是平穩，可是部份的演出卻帶點生硬，仍有進步的空間。而演出廚師Mary的Da’Vine Joy Randolph，她在片中的演出可謂突出的一位，她在片中不乏很多的內心戲，能夠充分地表現著內心的傷痛，帶來的無力感，表現突出，讓她在演出上，有很大的發揮空間。

Alexander Payne以簡約的手法執導《滯留生》，導技表現精準，David Hemingson的劇本工整流暢，整部作品的節奏緩慢，淡然的格調，平實的觸筆，描寫三位主角的內心深處，把他們的內心孤獨，隨著一段旅程的開始，後此治療各自內心的心結與空虛。

《滯留生》獲得爛番茄97%新鮮度極好評。（截圖）

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​