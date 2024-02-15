小曉影評｜12歲林品彤演技精湛封影后實至名歸　故事隱喻值得反思

最近，不少以小孩的成長作為題材的電影，透過片中人物在這段時期的經歷，遇到不同的問題，角色性格與情緒變化，從而討論在現實社會裡，小孩一直承受著沉重的壓迫與無形創傷，繼而深思小孩在社會的定位。是夜觀看這部由台灣金鐘獎新銳導演靳家驊執導的首部劇情長片，描寫一部關於母親、女兒與她的老師三人之間的感情與糾葛，呼應著當代社會小孩面對的不同議題和壓力。《小曉》颱風的來臨，揭開了三位人物之間的秘密，林品彤的演出歎為觀止，成為最年輕金馬影后，實至名歸。



《小曉》故事講述周小曉是一位活在自己世界的女孩，在學校裡經常被同學們霸凌與孤立，她的母親莊薇芳小曉的情況也感到無奈，父親經常在外地工作，缺乏他的照顧與關懷，薇芳獨力照顧小曉，令她感到吃力。小曉的班導陳保羅，彷彿是唯一能夠理解小曉內心的人，在學校裡一直保護她，然而，一次颱風，小曉發現了一個秘密，令她對母親和保羅之間的關係，漸漸感到猜疑…

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對於《小曉》的第一個期待，不能否認的就是留意片中飾演小曉的林品彤演出，她成為了金馬獎史上最年輕的最佳女主角得主，既是成為金馬六十的亮點，同時亦引起了話題性，加上撰寫這篇觀感的這候，她亦憑著影片獲得亞洲電影大獎最佳女主角提名，風頭一時無兩，而她的演技如何呢？容後再談，不過，對於電影的話題性，以及故事裡的描寫和隱喻，倒是有著多一點的思考，值得討論的空間。

影片的第一場，簡單地帶出了三位主角的出現，從這一場的情節裡，彼此之間的表情，大概就已經留意到三人之間關係的撲朔迷離，接著，故事回到三星期前，從小曉於學校的瑣事展開舖陳，陳保羅對小曉的關心照顧，是對於電影觀影開始時的猜疑，是什麼的原因呢？及後的故事發展，漸漸帶出了保羅跟小曉及薇芳的關係，才明白到為什麼會有這個原因，從而產生著薇芳與小曉之間的母女衝突，保羅的「中間人」，恰似是調淡了之間的糾葛，但其實又引起了彼此的曖昧。

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首次執導電影劇情長片的靳家驊，以這個關於嚴重過動症的女孩，作為故事的第一身角度，伸延至母親與老師之間的關係，導演以不同片段的環環相扣，彼此之間大概沒有關連，隨著故事的發展，人物的變化，從而連貫了整個故事。無疑，影片並沒有很大的起伏，兩場重要的戲份，以「颱風」的來臨，呈現著小巴小曉的內心層次轉變，刻下卻揭開了小曉跟薇芳與保羅三人的矛盾心境。

「颱風」與「雀籠」成為了電影的主要元素，以及對於小曉的不同隱喻，兩次颱風，同學們歡天喜地鬧著下課回家，唯獨小曉留在學校，後來更發現了保羅與薇芳的秘密，令她內心開始產生著對於「愛」的思考，縱使保羅口中所說，他利用藉口來埋藏跟薇芳的關係，但是小曉卻並沒有他們想像中的這麼簡單，而薇芳與保羅同樣地也是懷著複雜的心情，彼此之間對於感情的互相猜疑，縱使是希望小曉能夠活在安穩的空間生活。

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在學校裡的雀籠，養了一隻貓頭鷹，牠被困在這裡獨自生活，正好是比喻著小曉的人物設定 — 性格孤僻，被受排擠，只能困在狹小的空間生存。可是，小曉想被受孤立嗎？因為小曉的病，她卻受到社會現實的冷漠與無情，同學們對她的霸凌，縱使保羅是唯一對她好的人，但是因為他的身份，彼此之間卻建立了一段曖昧的關係，不過因為保羅的耐心，卻為小曉行前了一步，同時亦為薇芳在她的感情孤獨，彌補了心底裡的空缺。

影片其中一個亮點，莫過於是金馬六十的最佳女主角得主林品彤，十二歲的她成為了金馬獎最年輕的最佳女主角，2021年首次參演由阮鳳儀執導的《美國女孩》，該片演出的方郁婷第五十八屆金馬獎中獲得最佳新演員（跟同片的林嘉欣同獲最佳女主角提名），這次林品彤同樣獲得金馬獎肯定與認同，阮鳳儀可謂獨具慧眼。林品彤在片中的演出，自然地表現著小曉性格的起伏，內心的情緒反覆，對於薇芳和保羅之間關係的矛盾，隨著劇情的推動，收放自如的演出，讓林品彤在演出上有很大的發揮空間。

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而片中飾演小曉母親薇芳的陳意涵，以及飾演陳保羅的劉俊謙，兩位在片中同樣有水準的演出，《小曉》是劉俊謙首部參演的台灣電影，而他把保羅這角色掌握準繩，角色設定既是複雜，他在演出上亦能夠表現著人物的微妙。陳意涵飾演的薇芳，同樣地帶著複雜的心境，對於小曉的愛與恨，互相之間的母女衝突，承受的壓力，陳意涵在演出亦掌握十足，比起過去的演繹成熟不少。

《小曉》是一部具有很多討論和思考空間的作品，從劇情裡發現到一些近在咫尺的生活瑣事，現實社會的環境下，兒童於學校被霸凌欺負，受到冷漠無情的對待，身為家長的又如何去承受和面對這份沉鬱的抑壓呢？影片當然沒有給予一個確實的答案，最後的一個鏡頭，彷彿是對於小曉與薇芳來說，可能是一個解脫，也可能是一個新的開始，小曉猶如在雀籠裡的貓頭鷹，一直地被囚牢著，等待自由翱翔的一刻。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​