臨時劫案影評｜郭富城拍笑片詼諧又可愛　54歲張可頤靚樣成功搶fo

導演麥啟光作為杜琪峯的旗下愛將之一，完全拍出早期銀河映像電影的真諦，荒謬、怪誕卻又深刻描繪小人物的悲哀，而這一切竟又是喜劇呈現，比起這幾年一堆說要向老港產片致意，但其實都拍得亂七八糟的電影好上太多。



《臨時劫案》一路致敬杜琪峯的《柔道龍虎榜》、《奪命金》，更狡獪請來《樹大招風》的兩位賊王任賢齊、林家棟演出平凡市井小民，一個怯弱，一個自私，完全不帶一絲惡霸氣勢，他們演得非常好，但更欣賞郭富城的犧牲演出，抓準節奏的詼諧喜感，不時冒出的「說謝謝」、「Sorry」都可愛極了。

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電影厲害的是完全不低估觀眾智商，更有早期林嶺東電影當中，同時間並行的多線敘事，只要有一人稍動一髮就動其全身，完全沒有浪費任何一個角色，就連幾位老牌演員盧海鵬、姜大衛的客串都可愛，不過永遠都不會老的張可頤實在漂亮極了，在片中飾演的女警也非常搶眼。

因為充滿港味，一部忠實的香港電影並不需要刻意的套路，更悲哀呈現「好人也會被雷劈」的惡報，這是小人物的無奈，沒有人可以幫忙解答，郭富城飾演的悍匪梅藍天手持重武，不時譏笑笠水（林家棟 飾演）、慕容輝（任賢齊 飾演）是廢中之廢，但最終自己也只能無奈大喊「我一開始也不是這樣的啊」，出身摔角好手，卻終究走上絕途，喜劇到最後一路成為了悲劇，謝幕之後的心酸又誰人能知。

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在這個世道，連說聲謝謝、抱歉，都要有人提醒，一開始荒謬到想笑，但最後竟讓人無奈到想哭。

悍匪曝屍荒野，兩個廢柴中年依舊過著一模一樣的苦命日子，警察照樣是公務員的無趣生活，一場劫案到最後跟完全沒發生過一樣，我們一直以為可以改變香港，其實從來都沒辦法。

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