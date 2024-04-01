Marf@COLLAR與林家熙認愛後情侶裝現身機場　游學修驚訝回應

COLLAR成員邱彥筒（Marf）早前因被網民偷拍到與林家熙拍拖去市集，令戀情曝光，兩位當事人大方承認戀情，Marf說：「我係In a relationship嘅，但係就因為想低調，我都鍾意低低調調平凡生活，所以冇特別公開或者特別去講啲咩。」她透露二人拍拖一段時間，但冇特別公開，至於是否同居，Marf笑稱：「私人嘢可唔可以留返畀我自己呀，我都好少拍拖經驗㗎咋其實。」

Marf和Locker因一張偷拍照開始令戀情曝光。（網上圖片）

Marf演唱會後受訪時認愛，但表示自己一向都低調，所以冇特地公開戀情。（資料圖片/葉志明攝）

而Locker日前出席活動時，就表示與Marf拍拖令自己多了不少工作動力，很欣賞對方跳舞好看；雖然Marf不想太多人關注和討論戀情，但二人不至於會地下情唔俾人知拍拖，並感謝大家接受，不排除情侶檔演出。

Locker日前表示與Marf相處愉快。（IG@locker_94）

近日一位在機場工作的網民，就在Threads分享在機場偶遇Marf和Locker的短片，她說：「機場返返下工一抬頭見到Marf 跟住隔籬係Locker」雖然只影住二人背影，但就明顯見到是兩人。Marf當時邊行邊飲咖啡，該名網民回覆留言時指，雖然望落Marf和Locker似拖手，但其實並沒有。此貼文獲得逾5千個Likes，就連圈中人都有注意到，保錡例牌說：「笑一個」而《試當真》老闆游學修都回覆：「下？真㗎？」其後再有網民再在機場行李輸送帶偶遇二人等行李，從屏幕上資料顯示，二人所去的原來是泰國！

網民在機場偶遇情侶裝的Marf和Locker結伴去旅行。（Threads@rainbow_1108）

游學修驚訝留言：「下？真㗎？」有網民開玩笑說Locker是否射波不拍片走去旅行。（Threads@rainbow_1108）

網民對於Locker與Marf的戀情反應頗正面。（Threads@rainbow_1108）

原Po主表示，Marf和Locker沒有拖手。（Threads@rainbow_1108）