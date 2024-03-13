Day@COLLAR與Nathan被翻出疑拍拖同居證據　同Marf一樣衰喺隻貓度

女團COLLAR成員近日連環被爆拍拖，繼早前邱彥筒（Marf）被指與林家熙（Locker）疑似同居後，就輪到許軼（Day）被指與《全民造星V》的十強參賽者魏念恩（Nathan）相戀。由於Nathan去年被爆料，指他分手後仍向墮樓身亡的前女友Jessie借錢，參加《造星V》後就要求隱瞞關係等等，外界對他印象非常差。他神隱8個月後，月初於陳蕾演唱會上做嘉賓打鼓，仍舊未被網民原諒，繼續被鬧爆，就連維護他的陳蕾都成為被攻擊對象。

Nathan去年經歷前女友墮樓自殺事件，其後被女方家人公開指摘及爆料，令他形象盡毀。（陳順禎攝）

COLLAR的Day竟被指與Nathan拍拖，傷透粉絲的心！（IG@collar.weare）

因此，網民對Nathan和Day的緋聞反應非常大！起初，有人說曾在外地見到他們拖手，但都只是得把口、冇圖冇真相，不過阿Day未有否認緋聞，就令事件更為可疑。早前COLLAR的蘇雅琳（Ivy So）離奇被傳遭ToNick趙善恆（恆仔）借醉偷吻，Ivy很快就在IG限時動態以「並非事實」來回應；但近日Marf和Day都未有否認戀情。昨晚（12日）Day的戀情爆出後，她更新IG貼出綵排演唱會的花絮，她說：「緊迫排練中，會繼續專注演唱會，期待吧」完全冇否認拍拖。

早前Ivy So與恆仔傳緋聞，被指遭對方借醉偷吻，她火速否認事件說：「並非事實。」

然而Day與Nathan傳緋聞後，未有如Ivy般否認，只說自己會專注演唱會，回應可圈可點。（IG@6y_day）

而網民亦找出她與Nathan關係匪淺的證據，竟然跟好姊妹Marf一樣衰喺隻貓度！早前Marf之所以被發現與Locker疑進展至同居關係，正因她幫愛貓開的IG中，有不少證據流出，包括家中的梳化、牆壁、電視櫃等，都與曾在Locker IG出現的一樣。

Marf愛貓Muta躺在啡色的布梳化上。（IG@mutaisherefinally_）

Locker愛貓花生躺的梳化一模一樣。（IG@locker_94）

按下圖睇更多Marf、Locker梳化洩蜜相：

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而Day之前亦幫自己的黑貓開了個IG，叫「許軼個仔」，其中一張她身後有白色咕𠱸或椅背類的物體，以及啡色牆壁，而巧合的是這個白色椅背都曾出現於Nathan參選《造星V》時的直播中，推測很大可能二人在Nathan 7月退選前已經有去過對方家中。此外，有指早前陳蕾演唱會上，當Nathan出場時，觀眾席上的Day格外興奮。

Nathan去年退選前，曾在這個啡色牆、白色椅背的地方直播。（IG@nathanael_ngai）

而阿Day在愛貓IG中，亦坐過在同一背景攬住貓貓！（IG@toothlessbrother）

另一張較光的畫面。（IG@toothlessbrother）

由於Nathan有問女友借錢的前科，網民都擔心戀愛腦的妹豬Day會變成「提款Day」。緋聞爆出以來，開始愈來愈多Fans湧入Day的社交平台，表明反對她與人格不被認可的Nathan拍拖，勸她回頭是岸。

有網民說，明白Day為何做過PayMe代言人。