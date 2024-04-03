台灣花蓮地震｜杜汶澤報安平不忘搞笑 咁啱屙緊尿：堅持完成排洩
撰文：聯合新聞網
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杜汶澤定居台灣3年，更於去年順利入籍台灣並獲得身分證，花蓮地區今天上午7時58分發生規模7.2強震，最大震度各島縣市都有4級以上，就連杜汶澤都忍不住傻眼發聲「這一震 四年來 最厲害」。
杜汶澤在關心完身邊人都無大礙後，他也以一貫的幽默口吻向外界報平安，他曾為了拍電影《空手道》，曾在日本學習空手道，他也表示「以前在日本試過地震時冲涼整個人掉下來感覺很差，所以剛才地震雖然我剛好在小解但也堅持把排洩程序完成！感恩師父教導！黑帶沒白拿我終於做到腰馬合一……」隨後提及這樣陳述地震過程也是報平安的一種方法，「希望大家都安好！愛你們所有人！」
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