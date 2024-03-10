專家指日本海底驚現26米斷層崖　恐掀311式地震及30米高海嘯

日本311大地震即將在明（11日）屆滿13周年。



面對當年海嘯重創日本，台灣地震專家郭鎧紋指出，最近幾年日本相當關注「外隆起地震」引發大規模海嘯，也就是日本海溝外緣隆起帶發生地震而引發海嘯。

恐歷史重演 同類地震＋海嘯曾導致岩手縣3000多人死亡（點圖放大瀏覽）：

+ 13

知名案例是1933年8.1級強震引發30米海嘯，造成逾3千人死亡或失蹤，日本學者更發現相關證據並發表在國際期刊，加上近期地震活躍，提醒民眾赴日旅遊要留意。

2011年3月11日，日本東北部發生規模9.0的海溝型地震，不僅是日本觀測史上強度最強的地震，並引發大海嘯，不少地方海嘯高度超過10米，甚至在岩手縣出現40米高海嘯，海嘯更重創日本。

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，311強震即將屆滿13周年，最近不少日本媒體報道「外隆起（outer rise）地震」，提醒日本民眾要注意強震可能引發海嘯。

【延伸閱讀】瘋傳日本能登半島地震前後「海岸對比圖」 地殼隆起漁港變陸地（點圖放大瀏覽）：

+ 17

而所謂「外隆起」，主要是日本海溝外緣隆起區域，在三陸海岸附近，海洋板塊正俯衝到陸地板塊之下，即將俯衝的海洋板塊在海溝前面開始彎曲。因周圍地區地勢較高，海溝以東和近海的隆起地形稱為「外隆起」。

郭鎧紋進一步說明，311大地震是因為太平洋板塊隱沒到北美板塊之下，也就是發生在日本海溝的西側的海溝型地震，「外隆起」地震則發生在海溝東側。

正常來說，海溝兩側的地震釋放能量應該是差不多，但從311至今，在海溝西側發生11個超過黎克特制7的強震，其中一個還達到規模9，但在海溝東側卻只有2個規模7以上強震，且僅有7.1與7.5，引發日本學者關注，認為未來在海溝東側，很有機會發生「外隆起地震」。

【相關圖輯】日本地震｜5歲兒子被燙傷 母苦等3天仍沒救護車 終看着他爛肉死（點圖放大閱讀）：

+ 24

郭鎧紋表示，在1896年6月15日，日本海溝曾發生規模8.2的海溝型地震，史稱「明治三陸地震」。時隔約37年後，1933年3月3日發生「昭和三陸地震」，規模達到8.1的大地震，震央位於海溝東側的外隆帶，地震因發生在距離日本陸地相對較遠地方，太平洋沿岸最大地震強度為5級，但其後引發大海嘯，導致岩手縣發生近30米高海嘯，造成3000餘人死亡、失蹤，災情相當慘重。

日本新潟大學地質學家上田隼人去年12月發布在國際期刊報告。郭鎧紋說，這份報告指出，在日本海溝海面下7500米深度，發現海底大地震影響海溝地形變化的直接證據，造成26米的斷層崖，卻因今年元旦能登半島規模7.6強震，新聞被蓋過。

【延伸閱讀】日本地震｜9歲男童跟足學校訓練躲桌底仍被困 狂敲打求生終氣絕（點圖放大瀏覽）：

+ 11

但隨着311大地震屆滿13周年將近，日本媒體再次報道，外隆起附近的地震活動增加，未來有發生大地震危險，日本環境與防災研究所的地震專家草野富二雄也提醒，東北沿海地區地震活動仍然很活躍，需要日本民眾提高警覺。

郭鎧紋提醒，1933年規模8.1強震，引發近30米高海嘯，一旦再度發生「外隆起」強震，有可能引發海嘯，若超過30米海嘯襲擊日本東北部，包括福島縣、宮城縣、岩手縣是海嘯首當其衝的區域，加上民眾經常前往日本旅遊，故要特別注意海嘯警報和注意事項等訊息，並立即避難到地勢較高的安全地方。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】