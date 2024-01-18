瘋傳日本能登半島地震前後「海岸對比圖」 地殼隆起漁港變陸地
撰文：聯合新聞網
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日本石川縣發生大地震後，周邊靠海地區紛紛出現地殼隆起的現象。
專家們調查發現，陸地朝大海擴張約4.4平方公里，隆起高度則約為4公尺，是數千年才有一次的罕見現象。
近來有日本網友貼出地震前後的對比圖，更是能明顯看到兩造差異（點圖放大瀏覽）：
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根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本攝影師吉岡榮一，近來在個人twitter上分享一組對比圖。
一張是石川縣輪島市門前町「皆月灣」2016年時的畫面，另一張則是地震後的畫面。後者在海岸邊，明顯出現了大量陸地，符合地殼隆起的說法。
吉岡表示，雖然看新聞知道地殼隆起，但實際到現場一看，發現風景和往日完全不同，還是讓人忍不住脫口而出「騙人的吧」，懷疑自己是不是看錯了。
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而原本是漁港的地方，也因為都變成了陸地，使得船隻變成無法出入的狀態。
目前仍在當地活動的吉岡，也利用攝影鏡頭，捕捉災害後的狀況。他指出以目前狀況來看，災民可能要維持好一陣子的避難生活，也有不少人感到前途茫茫。
但他相信就算花點時間，能登一定能夠復興，而他也會紀錄下這段過程。
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