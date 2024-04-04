29歲歌手隔罩啜男星疑做小三　細數感情史曾豪言：都是男生來追我

朱軒洋與吳卓源2日遭爆背著男方交往5年的正宮網紅Cindy在公園隔罩親吻，遭疑劈腿。就有網友翻出吳卓源與ØZI的親密合照，細數吳卓源低調的感情史，她曾放話自己不曾到追男生，都是男方主動。



吳卓源先前在受訪時曾透露初戀在高中，當時她和對方一起上哲學課，兩個人聊得來自然越走越近。對感情相當低調的吳卓源，據《鏡週刊》報導，她身邊也有一名「鬍渣男」蔡先生，兩人交往3年多，男方常常出現在她的工作場合，但彼此始終稱對方為「好朋友」不認交往，還曾一起買掃地機械人被拍。

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除了鬍渣男以外，先前吳卓源也曾放出與ØZI的親密合照，兩人臉貼臉、ØZI還俏皮的戳她臉頰，曾經一度感情相當好的兩人，吳卓源被問到覺得對方如何還說：「我覺得很好啊！因為他是很棒的人。」最後不明原因鬧翻取消關注。這回又遭《鏡週刊》拍到與朱軒洋在公園親密互動，兩人隔著口罩親吻，男方還環抱吳卓源讓她坐在大腿上，疑似介入朱軒洋與網紅女友Cindy交往5年的戀情，被酸「國民小三」感情世界再受注目。

事實上，吳卓源在2020年曾推出歌曲〈七十億分之一加一〉，MV意境是她瘋狂倒追男主角，當時她受訪就曾霸氣直言不可能到追，「三個字，不可能！」表示自己都是被動，「都是男生來追我的。」

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