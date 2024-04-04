男星拍戲疑陷抑鬱要睇精神科　開鏡前逼自己浸淫負面情緒嚴重失眠

擁有冰塊腹肌的台灣男星游書庭，接演恐怖片《鬼天廈》一改以往陽光活力形象，飾演陰暗詭異的電梯怪客，因角色曾被火紋身，他上戲前得花3小時接受特效化妝。為詮釋陰霾狀態，拍攝前一個月，他刻意每天詛咒自己，每天沈浸在非常負面的情緒裡，導致嚴重失眠；最後被經紀人拖去看精神科！



【圖輯】點圖放大看更多游書庭IG爆肌照👇👇👇

+ 15

游書庭坦言過去很膽小不太看鬼片，他在電影裡像個電梯怪客，陳妤和茵聲各自都在暗夜搭電梯時，遇上他如背後靈跟隨，他更大的挑戰是慘遭大火紋身，所以背部及手臂有大片明顯的疤痕，上戲前得花將近3小時特化，包括整個背部及半隻手臂要貼上特殊皮，甚至劇情裡他的手指被燒到變形，特化組因而特製一個特殊手套替他戴上；拍完卸妝也需時一個鐘頭。但他特化時沒有不適，倒是「戴假髮」讓他想哭：「每次卸掉假髮的瞬間，都痛到眼角擠出眼淚，因為頭髮被勒很久，頭皮非常痛。」

他的角色藏著陰霾過往，讓人第一眼有些害怕，他分享準備過程：「看很多國外紀錄片，研究這類精神疾病的人會有的特殊行為特徵及說話方式。我的角色比較黑暗，我在拍攝前一個月，讓自己每天沈浸在非常負面的情緒，每天詆毀唱衰詛咒自己，讓自己每天過得很痛苦，試著去猜想感受這個悲慘身世的角色，是如何度過每一天；所以過程中自己也非常難受。」

但由於他太投入角色情緒，經紀人急忙把他帶去看醫生，他說，我特別謝謝我的老闆，當時在準備角色，我因為讓自己太負面了，導致嚴重失眠，平時精神狀態也不對，是他硬拖著我去看精神科，拿助眠藥，我才開始睡好覺，恢復身體機能。他也盯著我，不讓我為了準備角色而出問題。」所幸經紀人早早發現，即時救了他的精神狀態。

【相關圖輯】心理健康｜話無所謂實情極有所謂！10句反話另有意思 最後1句其實嗌緊救命（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 36

除了情緒有問題，游書庭也透露拍片過程也曾發生過靈異事件，「主景是在1樓搭景拍攝，2樓是空蕩蕩的超大廢棄空間，上廁所要去2樓。有次我拍攝途中去2樓小便，所有工作人員都在1樓，我在2樓上廁所時只有我1個人，我尿到一半整個2樓突然關燈，不只廁所，是整層2樓都熄燈，我當時覺得非常非常毛，在黑暗中尿完趕緊衝下樓。」

《鬼天廈》由百萬人氣恐怖作家路邊攤（徐毅涵）和導演謝志文共同編劇，集結黃瀞怡（小薰）、陳妤、潘君侖、戴平雅（白癡公主）、鄭茵聲、高慧君、游書庭及澎恰恰等卡司。描述位於市中心的大樓發生大火奪走19條人命，其後靈異傳言不斷。20年後，擁有乩身體質的陳妤決定入住這棟凶樓找出真相；調查過程遇上潘君侖飾演的恐怖小說家，兩人攜手調查大廈內不為人知的恐怖過往。

【圖輯】點圖放大看更多電影《鬼天廈》劇照及花絮👇👇👇

延伸閱讀：

7.2強震撼全台/台灣發生規模7.2地震 氣象署：921以來最大

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】