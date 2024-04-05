歌手自爆被多次性騷擾經歷　曾遇變態佬當面自慰　不及呢一句過份

葉秉桓在「華人星光大道2」、「中國好聲音」展現實力，這些年在大陸各地駐唱，曾遇過觀眾砸酒瓶、瘋狂騷擾等事件，讓他完全摸不著頭緒。



他說這些年頻被男客人騷擾，有次在酒吧上廁所，旁邊碰巧站一個客人，對方偷看他之餘又問「我可以摸它嗎」，他果斷拒絕後急忙奔出廁所；另一次在成都表演，他發現對方自顧自地打手槍，嚇到差點懷疑人生。而他近來在桃園健身房運動完後換裝遭到偷拍，「我發現後對方直接逃走，若真被偷拍，正反兩面全裸都被看光光，幾經考慮仍去警察局報案。」不過因事發該處沒有監視器，在沒有直接證據的情況下，最後也不了了之。

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他前陣子推出新專輯「粉紅與灰」，直言在大陸酒吧駐唱的收入優渥，相較台灣酬勞約漲4倍，月入可達六位數（台幣），但積蓄幾乎投入新專輯。他今年預計會待在台灣，打算以專場、校園演出為主，並深耕創作和幕後製作，他笑說：「可以多跟年輕人接觸。」

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