全台最辣日文老師長瀨昆妮墾丁開派對　火辣穿搭身材晃動玩得超嗨

長瀨昆妮（長瀬昆妮）先前因常出現在連千毅的直播當「秘書」幫忙賣貨，知名度水漲船高，雖然對方正在服刑，她依然積極經營社群網站，最近更上傳一支慶生的影片，火辣穿搭立刻吸引破千人按讚。



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畫面中，可以看到長瀨昆妮紮起俏麗的高馬尾，穿著紅色連身泳裝，不但相當映襯她的白皙肌膚，特殊剪裁也完美襯托渾圓巨胸、纖細腰身，搭配高跟鞋，自信秀出修長美腿。

原來長瀨昆妮和朋友們近日在墾丁包下一處名宿，在她專心播放音樂的時候，一群友人突然捧著蛋糕衝出來獻上祝福，讓她又驚又喜，「世界奇奇怪怪，我們可可愛愛，謝謝好姐妹們祝我生日快樂。」

事實上，長瀨昆妮是日本華僑，她曾向《ETtoday新聞雲》透露，過去在京都就讀大學且主修日文，後來在販賣滑雪、登山用品、泳裝的公司上班，跟同事、長官全使用日文溝通，生活忙碌充實，直到新冠肺炎疫情爆發，才決定結束在日本長達10多年的生活，回到台灣發展，有「全台最辣日文老師」之稱。

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