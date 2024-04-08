64歲加藤鷹擬開性愛學校　指亞洲性教育不足：很多人搞不懂好壞…

最近加藤鷹赴台出席成人展活動，聊到他擁有許多男性羨慕的經驗，他語出驚人表示：「其實我一點都不幸福。」



64歲的加藤鷹體力維持得相當不錯，赴台當天接受多家媒體訪問，一整天下來毫無疲態，已引退的他說起下半輩子的事業規畫依舊野心勃勃，最想在海外開成人性愛學校，台灣也是他目標之一，「我訪問過一些台灣女生，聽到最多的就是台灣男生前戲比較少，如果我在台灣辦學校，最想要針對這一點教育」。

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他認為前戲是性愛中非常重要的一環，而且以東方文化而言，男人在床上雄風比不上有優勢的西洋人，自然要多花點時間在前戲上；不過，台灣男人也有優點，加藤鷹認為，表現力更弱的是日本男性，「台灣男生比日本男生更有元氣，現在日本男性都是草食男，普遍性慾低下。」

加藤鷹從性愛角度觀察社會，「在我全盛時期，很多男生都是看我的片子學習性愛的，現在網路發達，很多人都從動漫、二次元習得知識，讓他們真的站在女生面前，反而不知道該怎麼辦，老實說，現在的日本歐吉桑還比年輕人強，聽說現在的日本年輕人都習慣自己來，已經很少真實的男女互動了。」

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想以畢生所學應用在教育領域，加藤鷹也點出目前亞洲普遍性教育不足的現況，包括「韓國N號房」、台灣的「創意私房」非法偷拍論壇，未成年人遭受性迫害的影片在網路上流竄，皆與此有關，「因為性教育不足，很多人搞不懂好壞，人們習慣從網路上查資訊，有些當然是正確的，有些卻不一定是正確的」，與其如此，還不如讓性教育能系統化地開班授課。

目前單身的他，自認現在「一點都不幸福」，還是想要有個伴，更直言想交台灣女友，「台灣女生比較會表達自己的想法，日本女生則較沒有主見，日本情侶常常互相不知道對方在想什麼，不會直接溝通，互相跟朋友傾訴、猜測另一半的想法，累積到最後就爆發，分手收場」。

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