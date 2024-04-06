AV女優憑震撼上圍獲封「奇跡之乳」裸身後卻被網民批評：感覺還好

批踢踢表特版討論的對象從素人、偶像、明星到AV女優，只要是高顏值正妹都能引發討論，近期日本新生代AV女優清原美優躍上台灣批踢踢表特版，究竟這位暗黑女神的優勢為何？她是如何擄獲廣大挑剔鄉民們的心，就讓我們一起來看看！



批踢踢表特版出現暗黑女神

批踢踢表特版近來出現一則文章[正妹]清原みゆう，當中介紹的女主角是日本AV女優清原美優，她是去年正式出道超強新人，以21歲之齡一腳踏入成人界，不但是S1旗下的新生代王牌之一，也是人氣AV女優夢乃愛華（夢乃あいか）的小師妹。

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清原美優擁有青春美少女般的元氣外型，身材卻是性感肉彈等級，憑著HCup震動的超強視覺效果加上堅挺豐滿的胸型，一舉獲封「奇跡之乳」，清原美優還擁有一身白皙透亮的嫩滑膚質，以及老司機最愛的敏感體質，就連雪白酥胸上細緻的微血管也能清晰可見，讓一票男性觀眾全都淪陷！

鄉民異口同聲大讚

批踢踢表特版鄉民們對於清原美優讚不絕口，一面倒地表示：「哇，奶漲到溢出來！」、「可愛大胸，讚！」、「近期最好用，用爆！」、「近期最頂，我乾了」、「有一片學生片，我是那老師也擋不住…」、「請支援番號」，不過也有極少數人說：「身材很讚，但不知為啥衣服脫了感覺還好」、「有點像本鄉柚巴」、「太大，有點噁」。

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