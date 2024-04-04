前台灣第一AV男優免費派飯畀露宿者「從良」轉行近況曝光
撰文：聯合新聞網
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陳凡騏推出首張同名專輯，近來練唱結束後經過萬華夜市，發現許多街友受寒，於是跟經紀人一起買熱食分送，他也分享曾接受幫助的經歷，「我5年前在附近被人偷走皮夾，有位街友幫我付回家的車資，後來想回來還錢，就找不到那位街友了。」
而他過去是台灣第一AV男優，如今完全離開成人業界，過去一年來工作繁忙，而因近期天氣不穩中標，錄音期間扁桃腺發炎相當嚴重，聲帶受損沙啞，一度以為不能繼續唱歌了，連忙停止錄音，所幸最後康復，他現在格外注重喉嚨維護和身體狀況，隨身攜帶熱飲和喉糖，新歌「短恨歌 」MV已經上線。
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