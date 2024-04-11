AV女優深田詠美還清8000萬日元欠稅　幕後「金主」身份曝光

深田詠美日前走霉運，不僅分手，日本八卦媒體「FLASH」爆料，指出深田詠美在前公司的7年期間中，雖然月收200萬元日幣，跟前公司合作期間累積有1.5億元日幣的收入，但是前公司完全沒有幫她申報，讓她突然收到被追討稅款的命令，更要被日本政府追稅8000萬日圓。



深田詠美今年2月時在社群網站X發文證實了這件事，提到之所以會追稅這麼多，源頭就是44MANAGEMENT事務所會長吉田健一，但才過2個月，問題就迎刃而解，台灣AV達人一劍浣春秋昨日在「Play NO.1」發文表示，在欠稅事件爆發後，深田詠美還有2000萬日圓存款，剩下的6000萬日圓則由網紅事業事務所社長飯田祐基出手解決。

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雖然深田詠美沒有具體回應怎麼還稅，但與當時略顯憔悴、不悅的狀態相比，已經好上許多，讓一劍浣春秋也開心表示「恭喜，真的恭喜，接下來就希望她全面回歸，AV、網紅、DJ的工作都能滿血復活」。

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