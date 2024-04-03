大牙爆喊「訴訟輸了怎麼辦」香港官司仍未完 情緒受困擾曾想輕生
撰文：聯合新聞網
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大牙（周宜霈）去年發文指控黑人（陳建州）性騷擾，隨後遭對方提告，今年1月大牙獲不起訴確定，2日她出席現代婦女基金會活動，吐露當時最低潮時，一度想「結束自己的生命」，甚至認為害了老公、結婚是一個錯誤，好在自己有病識感，趕緊去求助身心科。
大牙去年6月揭露2012年時，在香港被黑人性騷擾，遭黑人提告求償一千萬台幣，後又轉告刑事罪，讓大牙崩潰，心想：「如果我訴訟輸了，要賠償怎麼辦？還被冤枉我在說謊，我要在一個什麼地方結束我的生命？」老公知道她這個想法後，直言：「妳怎麼這麼不負責任？妳這樣不是讓對方太快樂了嗎？就讓他達到目的了。」也讓大牙驚覺自己生病，要去看身心科。
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去看醫生時，醫生還對大牙說：「謝謝，妳是好人，會沒事的。」讓大牙淚崩，「我覺得很荒謬，我只是做我覺得對的事，又不是什麼好事。每天都在咀嚼這些情緒，這段時間真的很難熬」。當時她也爆瘦，身高原本168厘米的她，體重跌到50公斤以下，如今已恢復原本體重，她笑說還有超過，之前去健康檢查，甚至發現「長高了」，身高超過169厘米。
在台灣被黑人提告後，大牙為了舉證自己說的是事實，也到事發地香港去報案、提告，如今台灣方面的官司已經結束，但香港方面仍會持續，大牙坦言，律師費上百萬台幣跑不掉。當時大牙被提告，還有網友太生氣，向警察報案，大牙接獲警方要求做筆錄，一度還以為是詐騙，後來警察找上門，她才知道是真的，因此也很感謝這些不認識的人的支持。
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