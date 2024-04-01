前乃木坂46「C位」西野七瀨突宣布結婚　男方曾拍日版《那些年》

日本男演員山田裕貴飾演日版《那些年，我們一起追的女孩》被譽為「日版柯震東」，他2023年7月認愛「乃木坂46」的前成員西野七瀨，而2人也於31日無預警宣布結婚喜訊。



山田裕貴、西野七瀨31日透過經紀公司發表聲明「我們仍然處於人生學習的過程中，認為心靈和靈魂相當重要。我們有著共同的興趣，包括玩遊戲、看電影、旅行及與動物互動。希望將所有的日常轉化為動力，讓大家能更享受我們的作品，也希望能與大家共同走向讓人感到幸福的世界」，正式宣布結婚的好消息。

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據悉，山田裕貴、西野七瀨2021年因演出NHK的喜劇節目《LIFE!》相識，隨後又在日本電視系列劇《ハコヅメ～たたかう！交番女子～》合作，2人有著共同喜愛的線上遊戲，因此拉近了距離，並於2023年初開始交往，經過1年的交往決定結婚。

而知情人士表示，2人向東京都內的區公所遞交結婚登記，強調女方並未懷孕，婚後將繼續從事娛樂行業活動。

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事實上，日媒去年拍到西野七瀨工作結束後，前往山田裕貴的家中，隨後男方疑似帶著禮物、蛋糕提袋返家，應該是慶祝女方的生日，當時雙方經紀公司僅回應「藝人私生活不公開」。

不過，山田裕貴隨後在廣播節目中，表示「希望靜靜守護我們」，被認為是低調交往，如今也傳出結婚的好消息。

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