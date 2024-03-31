白癡公主《鬼天廈》演妓女挑戰極限　慘被SM綑綁滴爉狂鞭劇照曝光

網紅白癡公主（戴平雅）近期首度參演恐怖片《鬼天廈》。



她為此片犧牲演出賣身女子，有一大場遭到客人SM的戲，有被綑綁、滴爉燭、抽皮鞭，再被皮條客狠揍、抓著她的頭髮在走廊拖行的畫面，悽慘畫面觸目驚心。

點圖放大瀏覽《鬼天廈》劇照：

+ 9

取材自「台北第一凶宅」真實社會案件的恐怖片《鬼天廈》，將在4月19日台灣上映。

電影日前釋出正式預告，白癡公主罕見的露骨演出也成為一大話題。劇情中，她被惡嫖客綑綁雙手、上半身滴爉燭、無情狂抽皮鞭，令人看得心驚膽顫。

她回憶當時演出遭到暴力性虐待的狀態：「還真是第一次感受滴蠟和鞭打的感覺，不過，道具是非常安全的，因此是用想像若真的要被燙傷的恐懼心理去演出。」

【相關圖輯】薛凱琪靚樣惹台網熱議「變白癡公主」台網民嚇親後心痛：以前很美（點圖放大瀏覽）：

+ 11

而田士廣飾演的皮條客，不僅對白癡公主拳打腳踢，還把她壓制在床上打、踹頭，甚至有一幕，白癡公主被狠狠拋甩上床翻滾一圈再直接倒頭栽重摔地板，且是未剪接的連續動作畫面，又讓人倒抽一口氣。

白癡公主坦言拍攝過程確實受了傷：「劇組事前有安排表演課，現場有動作指導帶領，用不會讓自己疼痛或受傷的方式表演。感謝對手演員的協助，讓我也能盡快進入情境。加上他們只是表情猙獰，實際上動作是很輕柔的。就是我太投入，加上沒肉，自己摔到全身瘀青。」

其中一段她倒地後，被田士廣揪著頭髮在走廊拖行，一旁的女性角色都冷眼旁觀，讓白癡公主坦言當下很難受：「尤其走廊拖行，旁人的眼光反而讓我覺得有被孤立，猶如掉入生命黑洞。畢竟心理受傷就和身體受傷一樣會痛！」

【相關圖輯】網紅白癡公主突曬「性感婚紗照」 網友讚：是薛凱琪跟秀英的結合（點圖放大瀏覽）：

+ 6

而在拍攝現場的小薰（黃瀞怡），目睹了白癡公主拍受虐戲的過程，則大讚她非常敬業：「來來回回被拉著頭髮往外拖的戲碼，應該拍了有10遍以上，光看就覺得很捨不得。」

小薰更透露看似瘦弱的白癡公主，對拍攝工作忍耐力超高，「一喊卡，我都會去問白癡公主『還好嗎？』、『有不舒服的話要說』，但白癡公主都說：『沒事沒事，可以的，我可以再來一個。』我內心替她豎起大拇指。」

延伸閱讀：

胡宇威婚宴因1事卡關！堅定喊「今年一定要辦」 小薰幫找場地：來我家

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】