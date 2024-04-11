寄生獸灰色部隊｜香港收視奪冠揮底3體　駭人怪物頭部裂開係點拍?

Netflix《寄生獸：灰色部隊》於上週五（4月5日）首播後僅3天，即成為Netflix全球收視率最高的非英語影集，觀看時數已達到630萬小時。而在香港也衝上了排行榜的第1名，獲得許多觀眾的喜愛並於社群創造高度討論。同步提供《寄生獸：灰色部隊》更多幕後花絮與素材，一起發現寄生獸背後的製作故事。



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影集當中備受觀眾關注的是：第1集當中一個人的頭部裂開，進而曝光的寄生獸。為了使其看起來逼真，導演延尚昊不僅著重寄生獸在特效上的動作流暢性，更特別留意它們應該如何影響所身處的物理環境。導演延尚昊表示：「當寄生獸頭部移動時，頭髮等元素應該自然地移動。我們甚至嘗試用繩子去拉來模擬真實情況。但最大的挑戰是拍攝我們看不見的東西，要想像成彷彿我們能看見一樣。」對於創造逼真的生物，延尚昊導演並不陌生，從《屍殺列車》到《地獄公使》都可以發現導演豐富的經歷。

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延尚昊導演在導戲的時候，皆會親自演示寄生獸活動的方式，以此幫助演員們想像人類與寄生獸之間的無縫轉換，他會向演員們展示當寄生獸出現時如何扭動頭部，或者當寄生獸控制人類全身之後，掌控身體時如何猛烈地擺動身體。飾演強祐的具教煥解釋道：「延尚昊導演運用全身指導我們，他會親自示範給我們看。在看完他的示範後進入拍攝現場，這樣我們就可以想像出對抗寄生獸的動作與現場走位。」《寄生獸：灰色部隊》全劇共6集，於Netflix現正熱播。

《寄生獸：灰色部隊》在香港也衝上了排行榜的第1名揮底《3體》。（截圖）

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