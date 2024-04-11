寄生獸灰色部隊｜香港收視奪冠揮底3體 駭人怪物頭部裂開係點拍?
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
Netflix《寄生獸：灰色部隊》於上週五（4月5日）首播後僅3天，即成為Netflix全球收視率最高的非英語影集，觀看時數已達到630萬小時。而在香港也衝上了排行榜的第1名，獲得許多觀眾的喜愛並於社群創造高度討論。同步提供《寄生獸：灰色部隊》更多幕後花絮與素材，一起發現寄生獸背後的製作故事。
【圖輯】點圖放大看更多《寄生獸：灰色部隊》劇照👇👇👇
+11
影集當中備受觀眾關注的是：第1集當中一個人的頭部裂開，進而曝光的寄生獸。為了使其看起來逼真，導演延尚昊不僅著重寄生獸在特效上的動作流暢性，更特別留意它們應該如何影響所身處的物理環境。導演延尚昊表示：「當寄生獸頭部移動時，頭髮等元素應該自然地移動。我們甚至嘗試用繩子去拉來模擬真實情況。但最大的挑戰是拍攝我們看不見的東西，要想像成彷彿我們能看見一樣。」對於創造逼真的生物，延尚昊導演並不陌生，從《屍殺列車》到《地獄公使》都可以發現導演豐富的經歷。
【相關圖輯】4月必睇韓劇推薦：寄生獸灰色部隊、勇敢無雙龍水晶、世子消失了…（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+11
延尚昊導演在導戲的時候，皆會親自演示寄生獸活動的方式，以此幫助演員們想像人類與寄生獸之間的無縫轉換，他會向演員們展示當寄生獸出現時如何扭動頭部，或者當寄生獸控制人類全身之後，掌控身體時如何猛烈地擺動身體。飾演強祐的具教煥解釋道：「延尚昊導演運用全身指導我們，他會親自示範給我們看。在看完他的示範後進入拍攝現場，這樣我們就可以想像出對抗寄生獸的動作與現場走位。」《寄生獸：灰色部隊》全劇共6集，於Netflix現正熱播。
10部必睇燒腦韓劇推薦盤點：金字塔遊戲、MOUSE窺探、死期將至…《淚之女王》金秀賢第四？韓劇男神片酬排名 這位影帝奪冠Netflix公佈全球最高分韓劇TOP 5 殺人者的難堪、與惡魔有約入圍19禁韓劇《LTNS》尺度大黃色笑料多 10大必看劇情！戲名藏彩蛋韓劇｜6套人氣韓劇續集評價《模範的士2》超精彩、有套結局看不懂10部2024年必睇韓劇續集 魷魚遊戲2、殭屍校園2、Sweet Home 3
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】