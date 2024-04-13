不夠善良的我們｜盤點林依晨必睇代表作《射鵰英雄傳》獲封神選角

由林依晨、許瑋甯、賀軍翔與柯震東主演的最新台劇《不夠善良的我們》上檔後深獲好評，愛奇藝國際版同時集結林依晨歷年的《天外飛仙》、《射鵰英雄傳》、《我可能不會愛你》、《小女花不棄》等代表作，讓觀眾在線上重溫經典。



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出道22年的林依晨主演過多部人氣劇集，其中《射雕英雄傳》從1976年起至今約翻拍過7次，她在2008年與胡歌、劉詩詩演出的版本，被劇迷譽為是神選角，在她的演繹下，「黃蓉」機靈生動又不失天真，在當年獲得極高評價，這也是她與胡歌繼古裝神話愛情劇《天外飛仙》後再度合作。

2011年林依晨與編劇徐譽庭首度在《我可能不會愛你》中合作，她把30歲「初老」女子面對工作職涯、感情歸宿時的糾結與焦慮心境演得到位，她和陳柏霖飾演的程又青及李大仁也成為「友達以上、戀人未滿」的最佳寫照，作品更讓兩人雙雙拿下第47屆金鐘獎戲劇節目男、女主角獎，並被陸續改編成韓、日、泰版，再次掀起台劇熱潮。

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之後不管是現代愛情劇《老男孩》中個性獨立的英文老師或是《小女花不棄》裡生活顛沛流離的聖女，林依晨的演出皆令觀眾留下深刻印象。除了林依晨多部經典作品外，胡歌過往與劉詩詩、霍建華、楊冪、彭于晏等人演出的《仙劍奇俠傳3》和《風中奇緣》也都在愛奇藝國際站上線。

對於觀眾能在追看她的新劇《不夠善良的我們》同時，還能再次回味她以往的作品，林依晨說：「不同階段作品裡的我真的都不太一樣，很榮幸自己參與講述過很多好看的故事，希望大家可以從中得到放鬆或是快樂，我會繼續鞭策自己接觸更多元的角色、說出更多好聽的故事。」

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而當被問到歷年作品中，她最推薦觀眾優先觀賞哪一部時，她表示，其實從哪一部開始看都可以，因為每一部角色都不一樣，她也盡了當時最大的心力，所以無所謂順序。

最近林依晨重新錄製了《惡作劇2吻》裡的片尾曲〈你〉，她把片段放上抖音，邀粉絲進行合唱挑戰，昔日劇中搭檔鄭元暢也留言寫下「依晨ktv大家來合唱吧！」瞬間勾起大票劇迷心中回憶，吸引85萬人點讚。

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