愛愛內含光｜柯震東突認有炮友　被小S問事後會否斷絕關係咁樣答

東森綜合由小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》，日前邀請到新劇《愛愛內含光》的演員柯震東、夏于喬以及林哲熹登上節目，由於戲劇本身採用大膽題材談論性關係，也讓小S好奇柯震東現實生活中是否也有「純性愛關係的朋友」會先講好遊戲規則，只見柯震東尷尬回應：「通常是不會講啦，就是一個氛圍」說完就緊張到直冒汗笑說：「節目不是才剛開始嗎！」小S也繼續追問，那床事結束後，是不是會立刻離開現場並斷絕關係，柯震東竟表示：「不可能，會是好朋友」下秒便轉頭向身旁的夏于喬求助，沒想到夏于喬也樂在其中：「我也好想知道！」



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柯震東透露，自己的原生家庭可以大聊性事，家人對於此事有著較開放的觀念。而被問到「曾在哪些刺激的地點發生過性行為？」他表示，自己都很正常，頂多沙發、偶爾餐桌；小Ｓ也繼續問，有沒有去過Motel，他誠實回應，小時候確實有去，「大概是大一的時候，是去『上面是玻璃』的那種」。柯震東也坦言，以前有發生過，酒醉醒來後，身邊躺著女生的狀況，不過倒不會是「不認識的」。

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不僅如此，柯震東與林哲熹先前曾在電影作品中飾演過情侶，沒想到小Ｓ現場臨時CUE表演「深情接吻」嚇得兩人不知所措；小S更自顧自導起戲來，柯震東則是在一旁默默跟林哲熹說：「我就跟你說，當初要拒絕來上這節目吧」；最終兩人還是配合演出，柯震東捧起林哲熹的臉頰狠狠親下去，瞬間全場沸騰。

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