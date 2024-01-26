《尋秦記》53歲花旦認皺紋變多　拍新劇學懂一件事：開心你就會美

宣萱在黑色犯罪懸疑台劇《誰殺了她》中，和李銘順扮演一對怨偶夫妻，拍過多部經典劇集的她，最為觀眾印象深刻的，是2001年與古天樂主演的《尋秦記》，這次演出台劇，也帶給觀眾許多回憶殺。她表示，自己已經拍了30年的戲，現在想演出觀眾會感到好奇或新鮮的角色，當初要接該劇的媽媽角色時，就問自己：「我能演到嗎？可以成功嗎？」笑稱接了這部戲後，認為自己還會一直當演員不退休，並且對觀眾喊話：「隨便你們看不看我了！」本週劇情越來越懸疑，李銘順得知妻子為了展覽出賣身體，憤怒羞辱了她，宣萱更要告對方對她家暴。



宣萱坦言，拍這部戲不能說是困難，而是可能比較痛苦，她本身個性歡樂，但戲裡情緒很重，休息時和演員們幾乎沒有說說笑笑，只因為她的情緒很容易被帶走，所以一定要集中情緒：「我剛來的時候也怕，因為我沒有跟任何的演員合作過，所以會擔心他們看到我不理人，以為我很酷，因為整部戲開心的戲只有兩三場。」

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談到和李銘順合作，宣萱笑說他們這對夫妻沒有濃厚的感情，一直都在吵架，之前認識李銘順是因為在朋友的通訊軟體群組裡打過招呼，當時他都在台灣拍戲，中間才進劇組，但見面時還是有種親切感：「他的性格我覺得跟我也很像，他有什麼都會講，開心不開心都會講，我很喜歡！」平常未開工時，就會跟李銘順坐在一起聊天，她開玩笑說：「當然是因為戲裡面我們沒機會舒服聊天，每一場戲基本上都是吵架，但李銘順好會帶戲，我的情緒很容易被他吸進去，所以我謝謝他。」

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宣萱記得每次拍完吵架戲情緒非常激動，胃不舒服躺著不能動，主要是整場戲繃緊，人整個頭疼，好像做了好幾天的運動一樣：「好累，是從內到外都很累，因為這個戲拍完之後，我的皺紋真的多了很多，很恐怖，覺得自己真的老了，這部戲讓我體驗到一樣東西，就是女人不能生氣，女人要開心，開心你就會美，就沒有皺紋。」

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