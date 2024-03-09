邵雨薇繼《惡女》再挑戰大尺度床戲肉搏一男星　網民：好刺激

由傅孟柏、李國毅主演時代劇《商魂》，劇中以商戰為主軸，床戰激情戲也不少，日前播出第三集2人在雨中的劍道對決，以及傅孟柏與邵雨薇的愛情動作場面和親密戲，讓網友又驚又好笑，紛紛留言「大家都有床戲！！！！」、「開場就雙床戲，好刺G」、「名符其實的床魂」。



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《商魂》第三集的重頭戲，傅孟柏、李國毅飾演的少年時的兄弟，長大後變成商場上的死對頭，在雨中以劍道的方式對決，回想拍攝這場戲，傅孟柏坦言：「其實武打的背後是更多心裡糾結與轉折。」，寒冬中在山林裡拍下雨的武打戲，2人全身都是泥巴，傅孟柏直呼當晚是《商魂》的魔幻時刻，而李國毅也提到當時全身抖到快抽筋，靠著喝了幾口高粱暖身，「淋著雨打打殺殺的，但好像沒感覺到疲憊。只想著，不要拖後腿，必須要幫上忙才可以。」

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而飾演「雅美」的田中千繪，戲裡周旋於傅孟柏、李國毅之間，每個男人都喜歡，也被網友發揮創意說是「雅美疊」(日語)，且劇情最後還有設計仙人跳的情節，也讓網友稱《商魂》是：「各種床戲的應用方式。」

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