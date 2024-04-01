台劇推薦｜近三年Netflix高分台劇Top9：愛愛內含光、此時此刻…

近年來，Netflix台劇憑藉著亮眼的故事和出色的演技，受到許多觀眾的熱烈追捧，從近期一上線就引發熱烈討論的《愛愛內含光》到描繪政治幕僚生活的《人選之人》，這些作品不僅引發了熱烈討論，也都在IMDb上獲得了不俗的評分。



接下來就讓我們一起來看看近3年來Netflix台劇的「IMDb評分」TOP9排行榜，看看哪些作品脫穎而出，成為了觀眾心中的佳作吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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近3年Netflix台劇評分Top9.《媽，別鬧了！》／IMDb 6.2分

《媽，別鬧了！》改編自作家陳名珉之著作《我媽的異國婚姻》，由比莉、賈靜雯、柯佳嬿、寇世勳、吳慷仁、林柏宏、曾菀婷等主演的臺灣原創影集，劇情描述六旬的母親在喪偶後尋找第二春，讓兩個女兒擔心不已，由此各自展開荒謬、又哭又笑的尋愛之旅，這部劇能夠受到好評的主要原因不僅在於豐富的演員陣容，更是透過母女三人的故事，以幽默的手法揭示不同年齡層女性的生活煩惱與思考。觀眾們對於劇中真實而深刻的情感表達感到共鳴，同時也為這部作品帶來了許多歡笑和慰藉。

近3年Netflix台劇評分Top7.《此時此刻》／IMDb 6.9分

《此時此刻》朱軒洋、王淨、劉俊謙、郭雪芙、林柏宏、黃路梓茵、謝欣穎、章廣辰、楊銘威、張軒睿、林哲熹、宋芸樺、徐熙娣、吳慷仁、修杰楷、劉品言、林心如、林熙蕾、賈靜雯、曾敬驊等知名演員所主演的台灣都會愛情網路劇，背景以2020年開始的疫情讓世界被迫停下腳步、直面生命的無常，因此人們開始重新審視自己和家人、朋友的關係，在這樣的環境下，以新誕生的戀愛節目《噢！新房客》為引子，帶出大城市裡的愛情故事，這部劇憑藉著貼近現實的愛情故事獲得觀眾好評，網友們讚賞其真實反映生活中的爭執與困境，並稱讚劇中角色就像身邊的人一般。卡司陣容的頂級演技和大突破也成為亮點，尤其是小S的激情戲和Lulu的盲人角色挑戰，讓觀眾看到了演員們全新的一面！

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近3年Netflix台劇評分Top7.《她和她的她》／IMDb 6.9分

《她和她的她》是由許瑋甯、李程彬、賈靜雯、吳慷仁、李霈瑜、温貞菱、于子育、丁寧、伊正、徐鈞浩主演主演的的臺灣原創影集，故事描述一名在職場上很成功的女子在車禍醒來後，發現世界變得不一樣，這一切又似乎與她國中老師遭殺害的事件有關，因題材取自社會真實事件，在該劇尚未播出時就已備受矚目，許多看過此劇的網友們都讚賞這部劇真實呈現了性暴力受害者的內心掙扎和創傷後的生活，並對於加害者背後的心理動機進行了深入探討，演員們的精湛演技也為角色帶來了生命力，讓觀眾能夠感受到每個人物的情感波動，再加上，劇中對於受害者和加害者身份的反轉設定，讓觀眾重新思考關於權力、控制和原諒的複雜問題，更是引發了社會對於性別平等和心理健康的關注和討論。

近3年Netflix台劇評分Top6.《模仿犯》／IMDb 7.0分

《模仿犯》改編自日本作家宮部美幸的推理小說《模仿犯》，是由吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、姚淳耀、范少勳、江宜蓉、夏騰宏、侯彥西主演的臺灣影集，故事講述1990年代松延市發生的連續殺人命案，揉合檢警辦案與媒體亂象，這部劇憑藉著劇情的通順性、拍攝的質感以及演員的精湛演技。此外，劇本的改編幅度大，成功融入台灣元素，並將原著小說的精髓濃縮在短短十集之中，展現了製作團隊的高超技巧。這部劇不僅在台灣受到好評，更在國際上創下佳績，成為台劇的一大里程碑，更在第58屆金鐘獎一共入圍17項獎項，成為了金鐘獎史上入圍最多獎項的戲劇。

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近3年Netflix台劇評分Top4.《愛愛內含光》／IMDb 7.2分

《愛愛內含光》是由詹子萱、柯震東、林哲熹、巫建和、夏于喬、馬志翔、苗可麗與洪都拉斯主演的一部台灣喜劇，故事講述邱曖兼職做影音創作者，常在頻道上對「性」侃侃而談。但在現實生活中，她才發現這檔事實在複雜多了，《愛愛內含光》成功的利用獨特的視角和真實的情感描繪，探討了不同年齡層與性向的愛情故事，獲得了觀眾的好評。劇中結合喜劇元素與寫實問題，創造了既輕鬆又引人深思的觀賞體驗。特別是對於同志情侶的描繪，以及年輕一代對性和愛的探索，都讓這部劇成為了討論性愛與人際關係的重要作品。

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近3年Netflix台劇評分Top4.《華燈初上》／IMDb 7.4分

《華燈初上》是由林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳、張軒睿、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、郭雪芙主演的一部台灣網路劇，以三部曲形式釋出，背景於1988年10月6日，一群攝影社學生在臺北市中山區雞南山東坡段發現一具無名女屍，經警方勘驗後死者身上有一來自於台北條通日式酒店「光」的遺物，鏡頭一轉，事件的過去映入了眼簾，隨著警方對於女屍案的深入追查，五光十色的條通文化，陪酒小姐的愛恨情仇，悲歡離合的人間倫常，都隨著女屍案的真相逐漸水落石出，《華燈初上》成功地將犯罪懸疑與人性探討結合，贏得了觀眾的喜愛。劇中展現了老中青三代台灣演員的精彩演技，並巧妙融合台灣文化元素，成為了台劇的一大亮點。特別是章廣辰、劉品言、郭雪芙和楊謹華的表演，更是讓人印象深刻，展現了台劇的精緻與多元性，甚至被網友們譽為是「台劇天花板」。

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近3年Netflix台劇評分Top3.《有生之年》／IMDb 8分

《有生之年》是由吳慷仁飾、楊貴媚、陳麗英、 喜翔、高正隆、 孫可芳、洪詩詩、方志友、莊秀綾主演的台劇，故事講述長子高嘉岳（吳慷仁飾）回家告別，卻發現家人各自為生活奮鬥，面對家庭情感羈絆，他的決定將如何改變？這部劇憑藉著深入刻畫的家庭故事贏得了廣泛好評，成功成為收視冠軍。觀眾對其豐富的演員陣容、貼近生活的情節、以及真實寫實的對白表示讚賞，認為該劇不僅娛樂性十足，同時也能引發共鳴和思考。此外，劇中金句連發及錯綜複雜的感情觀也成為討論的焦點，讓《有生之年》成為網友們心中不容錯過的台劇佳作之一。

近3年Netflix台劇評分Top2.《比悲傷更悲傷的故事：影集版》／IMDb 8.1分

《比悲傷更悲傷的故事：影集版》改編自韓國電影《最悲傷的故事》以及臺灣的同名改編電影，是由王淨、范少勳、邵雨薇、王柏傑、曾少宗、姚以緹主演的臺灣電視劇，故事講述講述製作人王柏瀚和下屬安以琪追查一首歌版權的過程中，發掘了已故作曲人K與作詞人Cream悲傷而美麗的愛情故事，以及他們為對方做出的犧牲。同時，柏瀚也見證了以琪照顧生病兒子的辛酸，從中領悟到愛的真諦，《比悲傷更悲傷的故事》影集版的結局雖然眾所皆知，但劇版當中的深刻描繪人性和情感的細膩，以及優秀的演技和製作水準，仍然贏得了觀眾的好評。影集成功地擴展了故事背景和角色發展，加上引人入勝的劇情設計，使得這部作品不僅是一場感情的洗禮，也成為了一次視覺和心靈的享受。

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近3年Netflix台劇評分Top1.《人選之人－造浪者》／IMDb 8.2分

《人選之人—造浪者》謝盈萱、黃健瑋、王淨、戴立忍、陳姸霏主演的臺灣原創影集，講述著一群幕僚的故事，也是台灣第一部講述政黨幕僚的職人劇，這部劇憑藉著貼近社會議題的劇情和真實的政治職場描繪，贏得了廣泛好評。劇中深入探討性別意識和政治工作的重要性，並透過立體的角色塑造和精彩的演技，展現了台灣社會的多元面貌。導演林君陽對於社會觀察的敏銳度，更是讓這部劇成為了2023年聲量最高的台劇之一，深受觀眾喜愛。

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