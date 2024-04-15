27歲大陸男偶像肺癌末期「轉移到腦膜」抗癌一年揭近況：不算穩定

曾參加《青春有你3》的選手蔣智豪去年3月自曝罹患肺癌末期，神隱的日子裡都在對抗病魔，他積極抗癌，偶爾和大家分享心情，同年9月他透露「病情不穩定轉移到了腦膜」，看不清、走路不穩，劇烈頭痛，不過他自我喊話：「不會那麼容易放棄，我會努力好起來！」而蔣智豪10日再發文曝光近況。



蔣智豪10日迎來27歲生日，「北京衛視生命緣」分享了他從參加選秀追夢，到罹癌的生活點滴影片，網友紛紛留言為他加油，也有網友留言問：「他現在情况怎樣？」而蔣智豪轉發影片內容並回網友關心：「狀況不算穩定，但是我還是堅持過來了。」

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