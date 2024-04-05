女星勾搭人夫「姓氏筆劃多」線索越數越多　到底誰是娛圈狐狸精？

台灣女星劉雨柔日前上TVBS節目《11點熱吵店》錄「八卦交換大會」主題，她爆料圈內一名形象很好的女星勾搭人夫男星，她形容該名女星人前傻白甜，私下卻會主動對異性獻殷勤，久而久之人夫男星掉進溫柔陷阱，而人夫男星形象也超級好，女星和工作人員透露自己和男星交往，這件事也因此傳開，但因為交往時間很短，所以知道的人並不多。



劉雨柔說，事件的兩個主角工作上常遇到，「這個女生在跟大家相處的時候，都是大喇喇傻白甜，但她厲害的地方是，這群人如果有她的目標，她就會對對方有一些肢體上的動作，比如說笑一下就哈哈哈倒在對方身上。」而她常藉故接近這名已婚男星，時間久了男星也心猿意馬，兩人談起婚外情，不過火花很快就滅了，所以沒有太多人知道，女生也已經換了下一個目標。

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而按照節目流程，劉雨柔必須和葛斯齊交換情報，葛斯齊得知女主角身分後，面露驚訝說：「同業啊？跟我同業，有點像」，劉雨柔說「對，有點類似」，葛斯齊驚呼「真的假的？這怎麼可能」，並表示提到這個人的時候，很少會把她歸納進演藝圈，劉雨柔趕緊阻止「你不要再講了」，不過葛斯齊又透露「姓的筆劃滿多的，就中間那個最單純，三個字」，急得劉雨柔大喊「你們節目下再聊啦」，表示若被發現是誰，後果很嚴重。

葛斯齊得知身分後也在節目上透露線索。（截圖）

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