台娛圈多個女星做小三　揭狐狸精4種心理　為滿足慾望橫刀奪愛

台灣男星朱軒洋近日劈腿風波鬧得沸沸揚揚，原本已有交往多年的女友網紅Cindy，卻被狗仔拍到與「鄉民老婆」歌手吳卓源在公園草地坐腿摟抱，三人複雜的感情狀態備受網友關注；吳卓源也因此陷入了「小三風波」，雖然事後透過經紀公司回應不知情，卻仍不被網友買單，被認為是故意「知三當三」，不僅多位圈內藝人疑似發文暗諷吳卓源的人品，也引來網友的一片罵聲，《網路溫度計DailyView》帶你了解什麼是「小三心態」。



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揭秘「知三當三」 演藝圈早開先例

「知三當三」顧名思義就是「知道自己是小三，卻還要當小三」，明明知道對方已經有伴侶，卻還是介入其中，這樣有道德瑕疵的行為，被稱為「知三當三」。台灣演藝圈過去曾有過多件類似情況發生，像是女星謝忻與阿翔的不倫戀、采子與何孟遠因節目《全明星運動會》衍生的雙劈戀情，都是女方在明知道男方有穩定對象的情況下，插足對方的感情，不符合基本的社會倫理標準。

為什麼會有「小三心態」？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、缺乏重視和關注

普遍成為小三的女生，內心通常缺乏對愛的安全感，源自於小時候未從家庭得到關注和安全感。當這樣的女性遇到一位成熟體貼的男性，便會將會全身心寄望於他。

精神科醫師鄧惠文醫師曾在節目《什麼道理？》上指出，有小三體質的女性通常會有「我比其他女人特別」、「我比同齡女人成熟」、「我很有性吸引力」的扭曲心態，她們內心認為，「其他女性憑什麼比自己得到更多照顧」，鄧醫生接著舉例，有小三體質的女人，家中的母親很可能是控制慾很強的「公主媽媽」，只要跟母親起爭執，父親永遠都只會站在母親那邊，因此讓女兒認為自己永遠無法扳倒母親，只能透過「搶別人的老公」，來滿足自己想扳倒媽媽的慾望。

二、害怕承諾或逃避現實

扮演第三者的角色可能是一種迴避責任和承諾的方式，他們可以在享受戀愛激情的同時，又無須處理穩定關係中會遇到的挑戰。或許也是害怕面對自己最真實的情感需求，因此選擇一個不需承擔太多責任的關係。

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三、尋求刺激、為了滿足某種慾望

有些人喜歡追求刺激和挑戰，和有伴侶的人交往，會帶給他們一種「征服」別人的滿足感，並產生自己握有主要控制權的快感。

精神科黃偉俐醫師曾在文章中指出，雖然從道德的角度上，小三或許是應該被譴責的，但從醫療的角度來考量，這些橫刀奪愛者確實患有某種精神疾病。

四、強烈的忌妒心

大多成為第三者的人自身也處在不穩定的關係中，因此才會插足另一段也不穩定的關係，因為自己不幸福，所以忌妒其他看似幸福的伴侶們，而這樣強烈的羨忌具有破壞性，塑造出有摧毀性質的想法，通過不正確的手段搶奪別人的「好」，而這些行為往往都是在表達對愛的渴望。鄧醫師解釋道，這樣的女生其實內心有一個很深的黑洞，她們對「同性」有深深的競爭和猜疑心。

如何避免自己成為第三者

首先要體認到自己本身才是能掌控人生的人，如果你想被好好對待，就該先好好對待自己，忌妒只是在貶低自己，誇大他人的成就和幸福。一個願意尊重穩定關係的人才會維持一段關係，每個人都值得更好的愛情，不該為需要躲藏和沒有結果的關係浪費情感和時間。

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