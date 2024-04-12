乘風2024｜33歲性感女星疑被淘汰《浪姐5》未開播已爆出大量傳聞

大陸綜藝《乘風2024》（後簡稱《浪姐5》）還未播出就爆料不斷，先是傳出選手退賽，接著又陸續爆出公演後被淘汰選手，而台灣代表郭書瑤今被爆掰了《浪姐5》。



《乘風2024》上個月26日進行第一次公演錄製，陸網傳出美國歌手莎夏斯隆（Sasha Alex Sloan）和俄羅斯歌手瑪琳娜札丹（Mari Kraymbreri）在公演前就退出比賽，甚至連實力派歌手袁婭維都一度被傳因名次不如預期退賽。

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而昨日陸網則爆出二公淘汰名單，包括屬於中國大陸代表的前《火箭少女101》隊長Yamy（郭穎）、靳夢佳、吳恙，以及台灣代表郭書瑤。陸網還曝光郭書瑤在第二次公演與韓國女團KARA出身的鄭妮可、靳夢佳、孫夏玲一組，表演《絕霧》，輸給了有薩頂頂、柳岩、陳麗君、陳昊宇所表演的《溯》。

郭書瑤早前宣傳活動曾被問及參加《浪姐5》，不過她守口如瓶，僅表示「等官宣」，沒想到節目都還沒播出就被爆二公淘汰，掰了《浪姐5》。

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