黃明志愚人節爆「假死」時隔多日突然再鬧粉絲：清明節再玩嗎？
撰文：TVBS新聞網
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馬來西亞創作歌手黃明志在愚人節（4月1日）發布死訊辦告別式，之後證實是宣傳新歌，但有粉絲不埋單這樣的笑話，揚言退追蹤，黃回嗆那些都是「假粉」。被網友炎上經媒體報載，黃明志拍片12日回應，「愚人節不玩，要等中秋節還是清明節再玩嗎」，並強調新歌內容又關生命體悟，未料經渲染事件被擴大。
黃明志的愚人節掀起討論，而針對馬媒相關報導及網友批評，他12日拍片回應，尊重新聞自由、言論自由，但也要澄清那場「生前告別式」，他並未參與籌備過程，全由公司處理；至於當時沒有發新聞稿或回應媒體，是擔憂活動被報導扭曲，沒有打算隱瞞事件，絕對會在結束後統一公布始末。
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對於有網友開轟這是在騙粉，黃明志強調，尊重每個來參加活動的人，都有事先告知親戚，絕非惡意欺騙；另有網友認為不該拿生命開玩笑，黃則說：「愚人節不玩，要等中秋節還是清明節再玩嗎」，也不是開別人生死的玩笑。他重申，整個活動是相當嚴肅的，目的是推廣生前規劃及一些生命體悟。
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