以巴衝突｜黃明志為難民發起資助計劃　IG帖文每1000個讚捐1美金

大馬鬼才黃明志推出新歌〈千千萬萬個我〉，創作風格鮮明的他將格局提升到了社會大愛，希望透過歌曲的影響力，讓大家知道當碰到任何難題的時候都不孤單。



黃明志說：「看待世事我們要有自己的理念，應該無畏權勢勇敢站出來，黃明志願當領頭羊出來發聲，千萬不要懼怕噓聲和嘲諷；請記住，除了你還有千千萬萬個堅強不屈的我，正在世界各個角落同你並肩作戰。」

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出道以來話題不斷的黃明志，經常針對各種不同的社會現象及時事議題發聲，日前馬來西亞疫情肆虐一年半，重創馬來西亞經濟，隨即以公司名義捐出將近200多萬馬幣，並邀請了贊助商的加入再捐贈了大約100多萬馬幣，購買醫療器材等物資送到各縣市醫院，希望拋磚引玉，讓更多人投入捐助行列，解救同胞於水火之中。

黃明志已於官方IG上傳一段近期以巴戰爭及相關遊行的片段，並聲明每累積1000個讚就以1美金計算，撥款作為資助基金，資助對象為因戰亂受傷、殘疾或燒傷的無辜民眾。

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