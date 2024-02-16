誤用黃明志《龍的傳人》當賀年歌！內地網民抖音帳號被罰永久封號

馬來西亞歌手黃明志為龍年創作的新歌《龍的傳人》，MV上線後獲得廣大迴響，還被封為是最新的「辱華神曲」，但沒想到有內地網民竟然不小心把這首歌當成慶祝新年的歌曲，將MV上傳到抖音，結果導致自己的抖音帳號被永久封號了。



我們都是龍的傳人，龍蝦龍眼龍馬精神。 歌曲《龍的傳人》

這次龍年非常開心，可以受到為你哥的邀約，一起來合唱這一首，代表中國人五千年文化的龍年新年歌，龍的傳人。 歌手黃明志

黃明志新歌《龍的傳人》雖然是高歌大陸五千年歷史，但其實不論歌詞或場景都暗藏嘲諷意味，包含融入了假唱、動態清零、科目三等關鍵字，甚至找來歌手《小熊為你》合唱，這樣的一首歌連黃明志本人都知道太敏感了，MV標註要聽快聽，被禁就聽不到了，沒想到卻有內地網民太單純，誤把它當成是慶祝龍年的歌曲上傳到抖音，導致自己的抖音帳號被永久封號，讓他超崩潰趕緊在小紅書發文提醒，這首是反華歌曲，雖然不知道歌詞哪裏有問題，但帳號確實被封了。

歌手黃明志曾說：「希望這首歌可以在小紅書、抖音、微信、快手、Bilibili上面瘋傳。」看來黃明志得失望了，雖然無法在大陸網站瘋傳，但MV在YouTube上線兩個多禮拜，觀看次數已突破8百萬，而MV中他牽着馬漫步在萬里長城的橋段，也令人好奇難道是突破萬難真的到內地去拍攝了嗎？

歌曲《龍的傳人》花絮：「你看他們在做什麼，亂七八糟，太對皇帝不敬真的。」

其實不只萬里長城，另外像是龍門客棧、開封府等全都是在台南的「白河萬里長城」拍攝，負責人林務局長表示，黃明志與團隊、臨演一行50多人，在1月2日當天從中午拍到深夜才完成，而目前園區還保留部分場景歡迎遊客朝聖，在龍年一開始感受MV中龍的傳人那龍馬精神。

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