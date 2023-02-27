曾以真實碎屍案為題材拍MV！黃明志舊作極血腥　兇手拖屍一地血

【蔡天鳳案】黃明志3年前曾以馬來西亞1993年的脫衣舞孃碎屍案為題材拍攝歌曲〈舊傷口〉的MV，挑戰創作極限。為此，黃明志找來擁有性感身材的台灣辣模辛尤里助陣，在MV裡飾演脫衣舞孃。豈料，辛尤里在拍攝過程中因衣不蔽體，又要被多位飾演酒吧客人的臨演圍繞，當時她就感覺有名男臨時演員「硬硬的」，讓她很不舒服。



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辛尤里在〈舊傷口〉MV中飾演一名脫衣舞孃，衣著性感誘人，有多幕畫面顯露傲人身材。據悉，其中有一場戲需要上空演出，僅貼胸貼遮點，並以羽毛披肩遮掩。在拍攝過程中衣不蔽體的辛尤里，被多名飾演酒吧客人的臨演圍繞，拍完戲後，辛尤里私下告訴工作人員有男臨演貼得很近，能感受到他的氣息和「硬硬的」東西，讓她覺得不舒服。

不過，敬業的辛尤里認為拍攝時，不能因為自己一點點情緒或不喜歡而影響整個劇組的進度跟氣氛，所以沒有立即反映。她也安慰自己應該是演技很好，才讓男臨演有反應很正常。

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作風大膽的辛尤里過去推出性感寫真時，曾用乳頭為寫真書蓋印，當年被問到是否有特別為「咪咪」保下千萬台幣保險？她說只有保一般的醫療險跟意外險，因此呼籲千萬不要突然大力撞擊。

黃明志曾說過要自己當導演、拍情慾片。被問到若男主角由黃明志擔任，辛尤里會同意演出嗎？辛尤里坦言非常崇拜黃明志的才華：「為了黃明志可以接受很有藝術性的全裸大尺度。如果和黃明志有對手戲的話，相信自己一定可以演的特別順利，因為黃導演很會引導跟帶動氣氛，能夠給一個情境去進入情慾世界。」

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