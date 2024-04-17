中生代男星與女子廁所激戰　台娛記揭4大線索　真實身份呼之欲出

著名狗仔葛斯齊在節目《危機女王》中透露，有位男星行徑比黃子佼更過分，但至今仍未被公開，還活躍於演藝圈，而該男星的4大身份線索也曝光，「曾鬧出大風波、有正宮、年齡約中生代、涉及全方位領域」，引發各界高度討論。



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葛斯齊先前爆料有名男星比黃子佼更過分，他10日在節目《危機女王》加碼透露，該男星喝酒後很豬哥（意即鹹濕），「一直虧馬子」、「一直跟認識的馬子說『要不要跟他回家XX』」等，更提及年初出現過某個重大的事件與他有關聯，「是要大家一起參加的，會有連帶關係。」

葛斯齊也向主持人許聖梅秀出該男星的照片，讓她驚呼：「我也認識欸！」，直言若該男星的行為被揭發，可能會引爆更大的風波，但她認為該男星經歷風波後，應該已經洗心革面，就算再爆發也不會有核彈效應；不過，葛斯齊卻認為應該會牽扯重大事件的連帶人。

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葛斯齊連帶爆料該男星的奇聞艷事，指出他曾被餐廳的公關邀請試菜，不料，試菜才進行到一半，2人竟在用餐過程中進入廁所，事件時間點大概在疫情前後；該男星在有正宮的情況下，仍然行為不檢，雖然對外稱有改過自新，但葛斯齊仍暗示：「走隱藏版的更嚴重。」

而針對爆料卻不點名的行為，許聖梅直言可以了解很多網友會罵葛斯齊，不過，即使有接到證據，若當事人沒有要出面舉報，礙於「吹哨者保護法」就不能公開身份；葛斯齊也強調會講出事件，是希望大眾重視「#MeToo」事件，而不是去挖藝人身份。

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