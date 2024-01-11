疑介入張孝全戀情做小三「小周慧敏」揭傳聞內幕：是他追求未果

台大五姬之一的「國企匡」陳匡怡曾有「小周慧敏」封號，在「我可能不會愛你」中介入林依晨與陳柏霖間的感情，角色吃重受到矚目。近年來退出演藝圈，上周被周刊捕捉到近況，報導中挖出她昔日緋聞，疑似曾介入張孝全戀情成了小三，事隔一周，她在臉書發出聲明稿反擊，還直言：「張孝全當年是追求，但沒追求到。」



36歲的陳匡怡被周刊捕捉到的狀態依舊美貌有氣質，但都是孤身一人逛街、看牙醫、喝咖啡，她對生活行程解釋：「一個人看牙醫代表注重牙齒健康，空檔喝咖啡過生活很開心。簡單的就醫本來就不需要朋友陪吧。朋友一直很多，謝謝大家關心。」

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報導中提到陳匡怡當年疑似介入張孝全與大陸演員萬茜的感情當小三，後來感情受創，因而不婚，陳匡怡也大方透露感情現況：「沒有情路坎坷，只有情路順利到不行。還沒進入婚姻，有好消息會再通知大家。也沒有轉性不婚，本來就會結婚。」

提到張孝全，陳匡怡不藏了全都揭露，「張孝全當年是追求，但沒追求到。所以是他追求未果。我認識他的時候他從來沒有告訴我他有女朋友。我們也沒有交往過。所以我也不是他的小三。他對我而言就是2014年各位追求們者中的其中一位追求者。兼演戲很有才的朋友。他甚至2017從香港打電話來說：妳有沒有交過摩羯座男朋友？就讓一切停留在最美。」

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陳匡怡解釋，當年正受矚目時，她的感情狀況也同樣被媒體關切，但不想傷了那些男明星、富二代的面子，都說「沒有追求者」，而她也從未答應過任何一位男星的追求。對於再被提及與張孝全的緋聞，她最後也說：「這位朋友也進入婚姻了，祝福他幸福開心。」

陳匡怡聲明稿全文：

回應2024/01/03的新聞

沒有情路坎坷，只有情路順利到不行。

還沒進入婚姻，有好消息會再通知大家。

也沒有轉性不婚，本來就會結婚。

一個人看牙醫代表注重牙齒健康，空檔喝咖啡過生活很開心。簡單的就醫本來就不需要朋友陪吧。朋友一直很多，謝謝大家關心。

張孝全當年是追求，但沒追求到。所以是他追求未果。我認識他的時候他從來沒有告訴我他有女朋友。

我們也沒有交往過。

所以我也不是他的小三。

他對我而言就是2014年各位追求們者中的其中一位追求者。

兼演戲很有才的朋友。

他甚至2017從香港打電話來說：妳有沒有交過摩羯座男朋友？就讓一切停留在最美。

年輕的時候總想保護那些追求過的演藝圈與富二代的哥哥們。怕他們被我說出來正在追求我。擔心他們最後會被媒體寫追求未果，追求失敗，沒追到啦，被打槍。他們會沒面子，顏面盡失，而不開心。

所以當媒體問我「有沒有人在追妳」時，我總是說「沒有」，一個追求者都不承認。

事實是有男明星與富二代追求，而在所有追求過的男明星們裡面，沒有一個男明星追求成功。

但現在我累了。我不喜歡被亂寫。

我根本沒有跟這位追求者與朋友交往過。

所以不是小三就不是。

那段的事實就只是 「男生追求女生 追求未果。」

請媒體朋友不要再這樣亂寫「亂下標題」。

這位朋友也進入婚姻了，祝福他幸福開心。

謝謝大家關心。



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