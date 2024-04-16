陳淽菁陳淑蘭因一事反目20年　介懷百萬富翁答錯被取笑：好唔公平

伍仲衡、周國豐主持的網台節目《週五有周伍》，上集請來陳淑蘭（蘭子）與陳淽菁（前名：陳芷菁）做嘉賓，之前蘭子在節目上因率直個性大爆料，引起不少迴響，所以今集大批觀眾擔定櫈仔食花生。本集節目主題為「朋友」，雖然蘭子與淽菁現時分屬好友，但兩人早年原來因一事反目20年，蘭子曾在專欄寫臭對方，前年才破冰。此外，淽菁因23年前參加《百萬富翁》答錯問題，被網民笑足多年，她坦言對此事介懷，覺得事前嚴重性絕不至於要講足這麼多年，指網民很無聊。



伍仲衡、周國豐主持的網台節目《週五有周伍》，請來陳淑蘭（蘭子）與陳淽菁（前名：陳芷菁）做嘉賓。（YouTube@伍仲衡 Harry Ng）

陳淽菁在節目上指，周國豐與蘭子是自己與大狀老公張錦榮的紅娘，她說：「嗰時我喺港台節目講自己鍾意咩類型嘅男人，我話個樣最好老過我，最好結過婚，因為我覺得結過婚嘅男人，佢第二次會識得珍惜。」蘭子就說，淽菁的老公是蘭子舊愛William的好友，張錦榮當年失戀，蘭子曾介紹一位女歌手與對方認識，惟最終二人作息時間不合適，便沒有再發展下去。其後蘭子再介紹淽菁給張錦榮，二人一拍即合。

陳淽菁與老公張錦榮（左一）之所以結婚，原來蘭子是紅娘。（fb@Lanchi陳淑蘭）

被問結怨因由，蘭子說：「我同佢冇鬧過交，由始至終係我潑婦罵街，仲要公器私用，因為我嗰時喺報紙有專欄，我仲要寫『我為什麼憎恨陳芷菁』，上過封面。」蘭子解釋，以前有段時間，自己與當時的男友祈文傑、陳淽菁和另一位朋友常四人行結伴去玩，怎料那位朋友原來搬弄是非、挑撥離間，令淽菁與蘭子產生嫌隙，「嗰個人話，你小心啲陳淽菁，佢話當時同我拍拖嗰個男朋友會鍾意陳淽菁多啲，如果佢鍾意祈文傑，祈文傑根本唔會揀我。」

蘭子與舊愛祈文傑再見亦是朋友，原來她當年曾誤信謠言，以為祈文傑只是因為追不到陳淽菁才與自己一起。（fb@Lanchi陳淑蘭）

淽菁表示從未嬲過對方，覺得對方只是細路女脾氣，深知對方只是被他人的說話影響到，「一路以嚟，發生過咩事我唔鍾意出嚟講返，發生咗任何嘢，傷害我嘅人總會有因果。但我同我家人都冇嬲過佢，佢係咁多個蝦我嘅人入面，唯一一個會同我講唔好意思。」淽菁又跟蘭子說：「嗰時你已經介紹咗我老公畀我認識，已經同我發展緊，但係你又相信咗別人。嗰時我喺好多飯局都見到祈生好錫佢，錫到不得了，喺我角度，我點會咁白癡講埋啲咁嘅嘢？」蘭子續說，那段時間祈文傑曾問自己，如果有兩份禮物，她會揀玉戒指還是近代畫，蘭子答玉戒指，男方就說：「嗱，淽菁就會揀近代畫，因為佢有文化吖嘛。」也令蘭子心裡不是味兒。

蘭子曾在專欄公開數陳淽菁不是，兩人不和20年，前年才破冰。（fb@Lanchi陳淑蘭）

二人從01年開始就不相往來，廿多年來冇見面，直至22年方在飯局上破冰，知道原來當年是一場誤會，蘭子說雙方重逢後，自己曾向淽菁媽咪道歉，說「我搞到你個女」，但對方很大方說從未怪責蘭子。

有觀眾留言問陳淽菁與蘭子有冇試過愛上劇集拍檔，淽菁直認有，更說拍埋拖、上晒報紙，所指的正是舊愛譚耀文。（TVB）

淽菁近半年由「陳芷菁」改名為「陳淽菁」，她說因為「芷」、「菁」都是草花頭，會很乾，所以有高人建議她在名字加「水」，而改名後她覺得自己EQ高了，沒以前那麼易生氣。伍仲衡說淽菁過往常在劇集做專業人士，而且感覺端莊、知性，淽菁有感而發說，世界很不公平，如果蘭子有不懂的知識，大家見她得得意意都不會笑她，但因為自己感覺專業，一有不知曉的東西就會被人覺得很蠢。蘭子帶到《百萬富翁》的話題，說：「佢答錯一條問題，啲人笑佢幾耐！」

陳淽菁以往常飾演專業人士，她認為可能是這樣，令大家容不下她犯錯，要笑到今時今日。（《妙手仁心》）圖片

事緣當年淽菁與鄧光榮參加亞視的《百萬富翁》，當時有一條題目：「以下那部不是莎士比亞四大悲劇之一？」，她自信滿滿答題，主持人陳啟泰叫她三思，但淽菁就說：「我讀Drama㗎！」、「啱㗎喇，拍定手先啦！」並與拍擋鄧光榮擊掌。誰知原來答錯了，她一臉錯愕，自此網民就因她太有自信的表現不時回帶，笑足多年。

陳淽菁在《百萬富翁》答錯問題一事，多年來仍未獲網民放過。（電視截圖）

淽菁直指取笑她的人無聊：「我淨係覺得一樣嘢，其實有冇咁嚴重呢？有冇咁嚴重？幾廿年前我未結婚未生仔之前嘅一件事，要講到而家？我覺得呢一樣嘢，唔好問佢係咪一個遊戲節目，我哋絕對冇可能攞到100萬，唔好理佢後面發生咩事，但係我會覺得呢個人生好唔公平，就係因為我個樣睇落好Serious、好嚴肅、好智慧型，你只要有一樣嘢，錯咗，就講你一世。」問到是否很介意別人的話，她說：「我係覺得好無聊，一個問題不停不停喺我message度留言。」、「我會唔開心，因為我覺得好無聊。」蘭子卻睇得很開，叫她「唔好上心！」，又表示自己都會俾人笑：「好多人都笑我好多嘢，但係笑咪笑囉，我做娛樂㗎嘛，得得意意，答錯嘢令到你笑，咁樣咪開心囉，你開心咪得囉。」周國豐就搬出已故才子黃霑的一番話，說霑叔都叫大家不要事事介意，愈睇得多書反而愈發現自己渺小，我們每個人都一定有很多不熟悉的範疇和知識。

淽菁對於答錯問題被取笑耿耿於懷，覺得網民很無聊，但蘭子和周國豐就覺得無需太上心。（fb@Lanchi陳淑蘭）

節目上四位又講到敵人，蘭子直認在這個圈不喜歡很多人，但不會互相傷害，周國豐則提到一次訪問經歷。他說有一個藝人去到訪問現場，方知道由周國豐主持，便向經理人說不喜歡周國豐、不想接受他的訪問，原來是因為不想被他問到緋聞。淽菁理解有藝人會有這樣的想法，周國豐卻說，當年娛樂圈風氣就是如此，觀眾喜歡睇花邊新聞多於關心作品，想記者或主持「問衰嘢」。

周國豐說自己從不強求要跟歌手做朋友，又自爆曾被歌手討厭，對方說不接受自己訪問，而多年後二人再碰面，都一臉茫然，只點一點頭。（fb@Lanchi陳淑蘭）

以往都有不少是非的蘭子，則相對豁達大方，她稱：「出得嚟行，你問我緋聞，我會有智慧點答，因為喺呢行㗎嘛，大佬，行得出嚟嘅時候，一定有緋聞。有啲人紅嘅時候話『你唔好問我緋聞』，人有高有低，當佢低嘅時候佢又會不斷求你，話『我有咩新聞呀，你問我啦！』你紅嗰時就睇唔起人，低嗰時又想咁樣？你喺得呢行嘅話，你要自己幫自己，你醒嘅話，人哋問你緋聞你會知道點樣兜。」她說譚詠麟多年來都有不少緋聞，但他從不拒答，只是笑笑口，這便是為何對方可以做「校長」、屹立多年的原因。