小S突提5大訴求卻避提黃子佼　無視惡行被網紅質疑轉移焦點救舊愛

主持人黃子佼性騷風波尚未平息，近日爆出持有7部未成年非法片，更出現「K小姐」指控在17歲時遭性侵，昨（8）日演藝圈發起連署，賈永婕、小S、藍心湄等人發起5大訴求，盼望立法院修法，進一步保障兒少權益，不僅聲明中隻字未提「黃子佼」，連署聲明也和現有法條相似，讓網紅「時尚編輯的真心話」質疑：「主事者是想帶什麼風向？」



網紅「時尚編輯的真心話」在臉書表示，以前看綜藝節目，有主持人或來賓暗示某些圈內大哥好色、愛吃豆腐，卻都不敢明講，只能擠眉弄眼暗示，因此成節目效果；在小S和蔡康永主持的《康熙來了》裡，則靠「小本本」來流傳八卦，「很多藝人的醜陋面目，在圈內都不是秘密。聽說的也就算了，實際經歷的也不在少數」。

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對於昨天小S、賈永婕、陶晶瑩等群星發起修法連署，「時尚編輯的真心話」直言非常困惑，因去年早已經有加重刑則的修法，以及其他訴求在現有法條裡都能找到相應概念的內容，「重點是，如果圈內人因為某些利益考量或恐懼權力結構上層而持續視而不見、避而不談這些累積已久但你們明明都知道的惡行，那法律再怎麼修改又有什麼用？」

「時尚編輯的真心話」更質問：「請問如果沒有人被指認、揭穿，罪證確鑿，那完善的法律又罰得到誰？看慣圈子裡的破事的你們，確定問題癥結真的在法律上嗎？還是在你們心中的那本小本本呢？主事者是想帶什麼風向？」

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網友對此深有同感，「新聞爆出時沒什麼人敢讉責，現在接龍+1是在團購嗎? 真的是很有趣的娛樂圈」、「就做做表面功夫，不痛不癢的申明（聲明）」、「那篇聲明毫無共感」、「演藝圈不要覺得把問題丟給政府就沒自己的事，自己也要清理門戶的決心」。

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