羅志祥以「4個不」回應黃子佼持未成年不雅片 強烈譴責拍攝者
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
羅志祥昨（10）出席公益活動擔任愛心大使，呼籲一同支持「情緒困擾兒少服務計畫」，被問到捲入性騷、持有未成年不雅片事件的黃子佼，羅志祥直言：「其實是滿難過的，我也很譴責拍攝者，這些都是很不應該的事情，也希望大家關注虐童案，保護兒少的權利。」
【相關圖輯】羅志祥小豬曾自爆重口味玩法：戴狗鍊扮狗、與少女互舔陰毛（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+3
有沒有關心黃子佼近況？羅志祥說：「我沒有他的聯絡方式，都是看新聞關心。」被問到有什麼話想對他說，羅志祥表示：「我不是他的家人、親人，他應該要好好跟家人說、其他人（指受害者）比較重要。」
【相關圖輯】黃子佼懶人包｜藏7部未成年色情影像、疑性侵少女 多位藝人割席（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+28
身為兒少活動大使，羅志祥強調黃子佼的行為：「這是非常不好的事情，兒少不知情、無知被迫，做了錯誤的判斷，我們要了解探討這個議題，不下載、不支持、不購買、不觀看！」如今包括小S、賈永婕、陶晶瑩等都連署修改兒少法，問他是否要加入連署，他說：「我心態已經非常表明，就是保護兒少權益。」
羅志祥也說：「希望大家都可以正向的心態去看待每一件事情，包括關注虐童案，去立案、保護兒少權利，我們周遭也經歷很多虐童的事情，我們一定要更強烈去保護兒少，因為在國外是非常嚴重的刑法。」
【同場加映】5位出軌後成功復出男藝人 羅志祥沉寂兩年大翻身赴美搵真銀（點圖放大瀏覽👇👇👇
+10
林予晞鬧黃子佼恐被封殺 醫生列3重點網民認同：整個演藝圈包庇小S突提5大訴求卻避提黃子佼 無視惡行被網紅質疑轉移焦點救舊愛黃子佼是戀童癖？醫生指「需符合這幾項條件」：不能輕易冠上這詞黃子佼一動作嚇到小S尖叫 舊節目過火畫面曝光 網民震怒：太噁女歌手疑似逆風撐黃子佼 鬧網民「落井下石自命清高」反被嘲無知卜學亮早揭黃子佼「只愛青春肉體」被當面踢爆癖好表情超尷尬
延伸閱讀：
黃子佼微笑拍手、「十指緊扣」女童 小燕姐變臉急阻止 網看畫面：細思極恐啊
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】