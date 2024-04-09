林予晞鬧黃子佼恐被封殺　醫生列3重點網民認同：整個演藝圈包庇

黃子佼因購買未成年少女偷拍影片掀起風波，在這場風波中，演員林予晞開第一槍批判黃子佼，被讚相當有勇氣，演藝圈眾多藝人8日發起連署要求修法，但台灣網紅醫生杜承哲卻認為，如果接下來沒有做到3大重點，這次連署只會成為形式，更擔心若是林予晞真的被封殺，就等於一切回歸原狀。



台灣網紅醫生杜承哲9日在臉書發文提出對藝人連署一事的不同觀點，「如果一切推給沒有修法，沒有看到利益結構的包庇，也不打算檢討改進，最後一切只會回到原狀。」認為演藝圈需要更深層次的改革，而不僅止於表面，也坦言很擔心開第一槍的林予晞在演藝圈的前途，「您們只要看接下來三年林予晞會被封得多慘，就知道演藝圈又回到原本的歲月靜好了。」

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網友對杜承哲的貼文反應熱烈，「林予晞才是真正正義的藝人！不是整個演藝圈連署完就沒事了」、「有刑責也敵不過整個演藝圈共犯結構的包庇」、「正義使者賈姊姊！記得要抓出包庇的人」。林予晞8日出席活動時，直言希望透過媒體對受害者釋出善意，讓他們知道有人站在他們身邊，「希望大家不要檢討他們。」

林予晞接著表示，「我在這圈子也十年，你們問我事情，我也很少丟一些刺激性評論，但這件事非同小可，擺明了是犯罪，牽涉的惡意這麼廣泛，你們也知道這網站不好取締，作為公眾人物，是震驚、憤怒，就是一個平凡人會有的反應。」

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