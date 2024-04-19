淚之女王12個彩蛋　複製孫藝珍玄彬婚禮　致敬N套經典韓劇數唔完

《淚之女王》開播後話題不斷，除了男女主角金秀賢、金智媛高顏值吸睛，也有劇迷發現裡面藏有多個彩蛋，更分別向《來自星星的你》、《我的出走日記》、《愛的迫降》等多部戲劇致敬。



【圖輯】點圖放大看《淚之女王》12個彩蛋👇👇👇

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1.孫藝珍、玄彬世紀婚禮

2.電視機出現《愛的迫降》

3.保鑣是《愛的迫降》員工&調查員

林徹洙和高圭弼在《淚之女王》中，飾演洪凡俊雇用防止白賢祐有緋聞發生的保鑣，定期回報白賢祐日常生活，其中林徹洙在劇中自認情報能力是「即使有人掉到北韓也可以完成任務」，這句話並非隨便說說！

原來，林徹洙在《愛的迫降》扮演孫藝真的人壽保險負責人，負責調查孫藝真下落。而高圭弼也曾在《愛的迫降》飾演孫藝真的員工，劇中處處都能看見相關聯動。

4.《我的出走日記》地鐵看落日名場面

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5.再「5分鐘」就好

白女婿在全租房抱著海仁時說：「就這樣待10分鐘。」但後來改口：「不，5分鐘就好。」令不少人好奇其中原因。

就有劇迷聯想《我的出走日記》的金句：「一天五分鐘，只要有五分鐘喘口氣就能撐下去。」金智媛在《我的出走日記》中透露，會記住每天微小而短暫的快樂，包括幫助別人可以開心7秒、醒來發現是假日開心10秒等等，「就這樣每天集滿五分鐘，這就是我撐下來的生存之道。」

6.連續致敬宋仲基過往代表作

宋仲基在《淚之女王》飾演洪海仁的律師，開場介紹就提及《財閥家的小兒子》、《太陽的後裔》、《黑道律師文森佐》。

「關於他的實際身分有很多傳言，有人說他是財閥家的小兒子，有人說他是海外派遣軍人出身，也有人說他是搭太空船來的人，還有人說他根本不是人、而是狼少年，不過他的名字叫做文森佐，而他的真實身分是…黑手黨顧問，他是老大！我以為他在義大利，我聽說文森佐在協商的時候不是用嘴談。」

7.神模仿《三流之路》愛羅式撒嬌

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8.美容院院長葛瑞絲為何怕黑道？

葛瑞絲在劇中常幫豪門婚姻牽線，卻也會因為不合她意、耍小手段導致這些人離婚。為了威脅讓葛瑞絲幫助白女婿，律師好友列數葛瑞絲以前捉弄過的對象，有國會、檢察廳、法院相關人員，一直到說出「這位會長，以前是黑道」，葛瑞絲才嚇得驚慌失措投降。

原來，飾演「葛瑞絲」的女星金姝怜在《魷魚遊戲》飾演212號韓美女遭到黑道背叛，最後死亡。

9.致敬《後宮甄嬛傳》？？？

為了探聽秘密資金下落，洪秀哲假扮成中國富商，除了用中文提問「能不能把我的香菜取走」，還說了一句「我的孩子，皇上」，讓不少人笑虧是否有看過《甄嬛傳》。

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10.《財閥家的小兒子》夫婦重現！

白賢祐的哥哥白賢泰（金度賢 飾）雖然已婚有小孩，但老婆一直到第12集才正式露面，由金信祿飾演。有趣的是，金度賢和金信祿早在《財閥家的小兒子》就飾演豪門夫婦，被外界形容是再續前緣。

11.11年前《來自星星的你》就有「洪海仁」

除了《淚之女王》、《愛的迫降》之外，2013年韓劇《來自星星的你》編劇也是朴智恩，就有劇迷發現當年《星星》中就有角色名字叫做「洪海仁」，可以說是藏了超過11年的哏。

12.劇中岳母在《來自星星的你》也是岳母

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