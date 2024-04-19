金字塔遊戲｜盤點10套校園欺凌韓劇：黑暗榮耀、人生勝利組

近期，韓劇《金字塔遊戲》成為繼《黑暗榮耀》後又一部引發熱議的校園欺凌劇，這部劇以人氣女團成員張員瑛的姐姐「張多雅」首次出演，探討校園暴力和韓國根深蒂固的階級制度，以下就幫大家盤點10部講述「校園欺凌」的韓劇，不僅深刻揭露校園欺凌那些令人壓抑、難受、沉痛的陰暗面，更透過這些劇集，看出韓國校園欺凌的嚴重性。



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「校園欺凌」韓劇1.《金字塔遊戲》

《金字塔遊戲》是一部反映校園欺凌現實的韓劇，以「金字塔遊戲」的階級制度為背景，描繪了學生們在暴力與欺凌中掙扎求生的故事。劇中震撼人心的欺凌場景，如用菸蒂燙傷和灌水使受害者無法呼吸，令人不寒而慄。這部劇劇以真實反映欺凌問題和激烈的劇情而獲得好評，觀眾對主角如何推翻殘酷的階級制度充滿期待。

「校園欺凌」韓劇2.《黑暗榮耀》

《黑暗榮耀》是一部描繪校園欺凌及復仇的韓劇，由宋慧喬飾演的文東恩在遭受極端欺凌後，放棄夢想並展開復仇計劃。劇中震撼人心的欺凌場景，如用捲髮器燙傷和暖爐燙腿，令人印象深刻。觀眾對於東恩的轉變和復仇行動表示出極大的共鳴，該劇因其真實反映欺凌問題和激烈的劇情而獲得好評，《黑暗榮耀2》更是讓觀眾見證東恩如何完成她的復仇大計。

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「校園欺凌」韓劇3.《第三人稱復仇》

《第三人稱復仇》描繪了射擊選手玉燦美追查雙胞胎哥哥不明死因的復仇之路，揭露校園欺凌和社會冷漠的問題。該劇透過緊張的劇情和角色間的對抗，展示了欺凌的惡性循環和社會對此的不負責任態度。觀眾對於劇中對抗欺凌者的手段和對校園暴力的深刻描繪給予了高度評價，使其成為引發熱烈討論的作品。

「校園欺凌」韓劇4.《Who Are You－學校2015》

《Who Are You－學校2015》是《學校》系列中極受歡迎的一部作品，由南柱赫和金所泫主演。該劇深刻描繪了校園欺凌的問題，故事圍繞金所泫飾演的雙胞胎姊妹展開，妹妹因受欺凌而自盡，姐姐則在機緣巧合下替妹妹報仇。除了欺凌主題外，劇中的四角戀情也令觀眾著迷。劇集播出時收視率節節攀升，最終達到9.7%，獲得了觀眾的一致好評。

「校園欺凌」韓劇5.《弱美男英雄》

《弱美男英雄》深入探討校園欺凌及其後果，講述三位主人公在面對強權和欺凌時的掙扎和反抗。劇中不僅揭露了校園暴力的惡性循環，還展示了主角們如何走向犯罪的深淵。特別引人注目的是，劇中對於受害者變成施暴者的心理變化進行了深刻剖析，並透過緊張的劇情和強烈的人物對比，引起觀眾的共鳴和思考。該劇因其對社會問題的直面和深刻描繪而獲得好評。

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「校園欺凌」韓劇6.《人性課外課》

《人性課外課》講述了性格膽小的優等生吳智洙（金東希 飾）如何因家庭遭遇和校園欺凌，在賺取大學學費的壓力下，不得已成為援交工作者背後的「幕後Boss」，過著雙面生活。他與富家千金裴葵莉（朴柱炫 飾）的相遇，更讓兩人一步步走向犯罪深淵。該劇以其震撼人心的情節和對青少年犯罪議題的深入探討，引發了觀眾的熱烈討論，並獲得了不少好評。

「校園欺凌」韓劇7.《豬玀之王》

《豬玀之王》是一部描繪校園欺凌受害者黃景敏（金東旭 飾）二十年後展開復仇之路的劇集，以其殘酷手法和獨特的故事情節引發討論。劇中探討了校園欺凌的嚴重後果，以及受害者長期承受的心理創傷。觀眾特別驚訝於主角選擇親手殺人報仇的冷酷手段，以及欺凌者對自己行為的漠視。這部劇以其血腥的復仇情節和對人性陰暗面的深刻描繪，獲得了觀眾的好評。

「校園欺凌」韓劇8.《人生勝利組》

《人生勝利組》是陸星材退伍後的回歸之作，劇中他從貧窮的「土湯匙」一夜變成「金湯匙」，展開了一場令人痛快的復仇之旅。劇中李承天一角深受校園欺凌，他的演技深入人心，特別是被賞巴掌後卑微撿錢的場景，展現了他的精湛演技。這部劇因其生動的演出和刺激的故事情節受到了觀眾的熱烈討論和好評。

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「校園欺凌」韓劇9.《模範的士》

《模範的士》是一部驚悚復仇劇，主要圍繕由張誠哲、金道奇和安高恩組成的「彩虹運輸」，他們以非法手段替受害者報仇。劇中探討性暴力、校園欺凌等社會議題，增添了劇情的真實感。特別是最新一集中校園欺凌復仇案例，更是引起了觀眾的共鳴，並刷新了劇集的最高收視率13.6%。這部劇以其節奏明快、劇情令人振奮的特點，獲得了觀眾的高度評價。

「校園欺凌」韓劇10.《清潭國際高等學校》

《清潭國際高等學校》是一部揭露校園欺凌和貴族學校階級鬥爭的韓劇。故事圍繞貧窮女生的復仇計畫，以及她與校內欺凌者和財閥三世的權力遊戲。劇中由女團Red Velvet成員Yeri飾演的腹黑惡女形象，以及其他角色的複雜人性刻畫，引發觀眾熱烈討論。劇情中的欺凌手段和心理鬥爭令人印象深刻，為觀眾帶來驚喜和反思，獲得了不少好評。

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