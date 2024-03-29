淚之女王劇評｜劇情普通靠兩招突圍　主角愛得太彆扭被網民吐槽

【淚之女王】論近期討論都最高的韓劇，那絕非這部《淚之女王》莫屬。這部以「女強男弱」為題材的愛情喜劇一開播就創造出不少話題，金秀賢飾演的農村之子白賢祐憑著高顏值與首爾大學法學院的學歷，麻雀變鳳凰般成為了Queens集團的駙馬；而金智媛飾演的洪海仁則是一位出身於富家的Queens百貨社長，人稱「百貨女王」。這種門不當戶不對的浪漫愛情，讓觀眾忍不住好奇到底會怎麼克服困境？



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然而，本該是浪漫的愛情劇卻甜不到一集就開虐。直至第6集播出的劇情可以瞭解到，雖然兩夫妻不斷在模糊的表達中產生誤會，但是倆人對於彼此的感情從來沒有一刻是假的。然而在最新一集中倆人好不容易終於有點進展，不再分房睡後，結果金智媛卻收到家人發來的一份被白賢祐藏在抽屜裡的離婚協議書。到了下集預告，洪海仁似乎真的心寒至極，疑似對白賢祐發話說：「我會將你悲慘地趕出去！」看到這裡網友都不淡定了，紛紛下場留言：「難道說，女主角要黑化了？」

有些網友嗨表示編劇做到了讓每週看劇的人心梗：「服了，還得虐幾集啊？這誤會解釋不清了是吧？在女主角視角來看確實很難接受男主角之前就想要和她離婚的事實。得發現男主角吃藥才能和好嗎？」也有些網友開玩笑地吐槽他們之間的彆扭愛情：「開始了，以調查男主角為契機，發現他也生病了，他這幾年過得也很痛苦，他也為了你付出很多，最重要的是，發現他也很愛你，你倆相愛的彆扭樣反派都忍不住吐槽啦！」

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《淚之女王》靠演員顏值及演技突圍

甚至也有網友表示《淚之女王》這部劇雖然劇情普普通通，但因為主演們的高超顏值和非常線上的演技，不斷拉高了網友們對下集的期待。

此外，這部劇自第1集開播後，收視率可以說是不斷地蹭蹭蹭往上漲，從上個星期的最高12.985%到第6集的新高14.068%。雖然中間第5集有稍微下跌了2%左右，但這也不影響這部劇的熱度和話題都上漲。如今女主和男主又鬧彆扭，直接將期待值拉好拉滿啊！還沒開追的朋友，現在可以開始看起來囉！

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