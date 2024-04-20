中佬男神一年有300日狂拍戲終於財富自由 喺日本買樓做包租公
撰文：聯合新聞網
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温昇豪出席眼科衛教活動，他長期深受視力模糊困擾，隨著近年來出現老花症狀後，讀劇本必須放遠看，看近物又變得模糊，在諮詢過「前妻們」天心、安心亞意見後，決定接受眼睛老花雷射手術，他大呼術後恢復期快，差點以為自己還戴著隱形眼鏡，雙目變得炯炯有神。
出道25年，46歲温昇豪坦言40歲前「真的很拚」，一年有300多天都在拍戲，長期辛苦的成果，讓他累積到目前擁有幾部車，還擁有在日本東京23區的房子，當等著收租的「包租公」，如今可說「財富自由」，但他強調，每人的消費物慾不同，有人一碗滷肉飯就可以度日，有人可能標準更高，因此所謂「財富自由」每人的標準也不同。從40歲起，他就開始規劃自己的人生下半場，「我有危機意識，生於憂患，死於安樂」，透過有效運用投資，而非靠勞力存錢。
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提到做老花手術，温昇豪透露，雖躺上手術台時，還是會因為緊張而全身緊繃，不過整個手術時間僅短短幾分鐘，好像才剛開始緊張就結束了，術後第一天會有一點異物感，不過隔天就感受到視野的不同，笑稱差點以為自己形眼鏡忘記拔，不過能一次解決近視與老花的困擾。
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