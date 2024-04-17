25歲鮮肉男星被爆偷食後搬離愛巢　正宮以一首歌暗示感情狀況

朱軒洋月初被爆趁著正牌女友Cindy出國，和「鄉民老婆」吳卓源深夜約會、舉止親密，Cindy是美妝網紅，新聞爆出後，霸氣嗆吳卓源以及攻擊自己的網友，但隨後不再發聲。



12日才更新貼文，PO出洗髮精品牌業配文，更在限時動態上配樂蕭亞軒的《一個人的精彩》，疑似宣告目前感情狀況。

【圖輯】點圖放大看更多CindyIG靚相👇👇👇

+ 6

根據《鏡周刊》日前報導，朱軒洋在爆出劈腿後，連夜搬出Cindy的家，還問對方：「要不要分手？」而Cindy回國後照常工作，面對記者詢問感情狀況苦笑而未答。但《一個人的精彩》歌詞：「頭髮甩甩、大步的走開，不憐憫心底小小悲哀，揮手Bye-Bye、祝你們愉快，我會一個人活得精采。」似乎正是Cindy目前「恢單」的心情寫照。

【同場加映】盤點18位男星婚外情激怒全城 終獲老婆選擇原諒破鏡重圓（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 24

延伸閱讀：

黃子佼「勸說少女全裸拍攝」語音曝光 強調「是創作」：不會有情色感覺

兒一出生黃尚禾爆哭！陪李千娜坐月子認了：對她動怒

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】