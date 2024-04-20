31歲男星零收入街市賣雞肉　資深藝人揭娛圈慘況：很多人失業借錢

31歲台灣「最帥童星」沈建宏在菜市場擺攤賣雞腿，引起關注。近日資深藝人曹西平則特地發文鼓勵沈建宏。



男星沈建宏10歲就出道，整整入行超過20年，演出過《原味的夏天》、《泡沫之夏》、《死神少女》等作品，還曾與陳奕組成AK男子團體，也曾是何潤東師弟。近來因與經紀人鬧翻後出走，改行從商，被發現在傳統市場兼差賣雞腿，而去年也因為經濟因素將三重2000多萬（台幣）的房子賣掉。他過去受訪時曾直言，「一開始還有點放不太下身段及面子」，認為自己是生活白痴，才想體驗生活。

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沈建宏近日到曹西平台中分店捧場，曹西平坦言兩人原先並沒有交集，而曹西平談起沈建宏到市場賣雞腿一事，曹西平則認為不是什麼好丟臉的事情，「演藝圈環境本來就不好，不是每個演員都有戲拍都有飯吃，很多人都在做別的工作賺錢養家，有什麼好丟臉的，有什麼好放不下身段，我覺得很棒值得鼓勵啊！」

此外，曹西平更爆料，其實很多藝人失業到處借錢，「 上一個通告有多少錢？還在那邊吹牛逼買什麼名牌，真的是死要面子活受罪，心理作祟。」他也無奈感嘆，演藝圈許多藝人都不知感恩，「沒有人家的提拔你是厲害什麼？到底有多會表演到底有多少才藝？我看不到，還在那邊恩將仇報忘恩負義。」

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