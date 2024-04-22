TVB御用惡人70歲生日前夕　踩單車仆落山流血恐破相：撼到個鼻

入行48年，有「御用惡人」、「御用社團叔父」之稱的鄭恕峰，早年被亞視炒魷後陷經濟困境，幸好後來開拓出北上登台之路，加上李司棋向無綫高層曾勵珍（珍姐）引薦他，令他重新加入TVB，去年終憑《一舞傾城》的屠伯令觀眾留下深刻印象，可說是其演藝生涯代表作。

剛滿70歲的鄭恕峰，是TVB御用惡人，他過往有很長時間都在亞視。（fb圖片）

鄭恕峰喜歡攝影。（fb圖片）

《一舞傾城》的屠伯可說是鄭恕峰代表作。（劇照）

鄭恕峰很疼錫太太，他說之前香港冇工開，為了賺錢便北上登台，但太太會有怨言，所以他希望有多點香港或TVB的工作，讓他多留在太太身邊。（fb圖片）

私下的鄭恕峰非常注重健康，他常常去行山、踩單車、跑步，去年跑完順德馬拉松，上月又去肇慶參加單車比賽，體能勝過不少後生仔。鄭恕峰踩單車一向都注重安全，戴晒頭盔，但沒想到上周他70歲生日前夕，踩單車時居然遇上意外。

鄭恕峰熱愛踩單車。（fb圖片）

鄭恕峰已很注重安全，踩單車整副武裝上陣。（fb圖片）

去年他去了順德跑馬拉松，被Fans認出，並要求合照。（抖音圖片）

從他自拍的短片所見，他不但鼻上貼了膠布，更用紙巾塞住流鼻血的鼻孔，清晰見到紙巾上沾了血。他說：「老貓燒鬚，唉，X街呀，仆咗落山撼到個鼻，流鼻血，大鑊喇，大鑊喇，休息下先！」情況令人相當擔心，恐防鼻上會留疤破相。

明明已做好防護措施，但鄭恕峰踩單車還是遇到意外仆落山。（抖音圖片）

除了鼻上貼膠布外，他亦有流鼻血，要用紙巾塞住鼻孔，未知會否有破相危機。（抖音圖片）

不過4月19日就是鄭恕峰生日，他仍貼住膠布回TVB開生日會，他拍片交代：「今日返嚟TVB出席四月份藝員生日會，多謝所有同事關心，我呢個鼻無事喇，唔係爆鼻骨，撞咗一嘢啫，冇事冇事，祝大家身體健康、工作順利！」他在字幕上更搞笑寫著：「給自己的生日禮物是鼻上的疤痕」。

雖然臉上有疤痕，但70歲生日當天，鄭恕峰仍返TVB參與四月份藝員生日會。（抖音圖片）

他向大家報平安，指自己冇爆鼻骨，叫大家不用擔心。（抖音圖片）